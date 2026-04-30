Trump-Putin: prende forma la proposta del cessate il fuoco in Ucraina il 9 maggio. Zelensky: “Sentirò gli Usa”

Foto: Ansa foto / Ansa ( 02/dic/2025)

Al telefono un'ora e mezza

I conflitti al centro del lungo colloquio: da Kiev ai Paesi del Golfo. L'idea del presidente russo è stata accolta positivamente dal tycoon, ma sui dettagli sarà necessario attendere. Intanto il presidente Ucraino ha annunciato che chiederà chiarimenti agli americani

È durata oltre un’ora e mezza la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader della Russia, Vladimir Putin. Un colloquio definito dal Cremlino “franco e professionale” nel quale secondo quanto ha fatto sapere il consigliere russo Yuri Ushakov, il capo di Mosca si è detto disponibile a dichiarare il cessate in fuoco in Ucraina, il prossimo 9 maggio. Nel corso della mattinata il Cremlino ha confermato questa intenzione anche per bocca del portavoce di Mosca, Dmitry Peskov, sottolineando che a breve i dettagli «saranno annunciati». La Sempre secondo Ushakov, Trump avrebbe «elogiato la tregua pasquale recentemente dichiarata dalla Russia» e proprio «a questo proposito, Vladimir Putin ha informato la sua controparte americana della sua disponibilità a dichiarare una tregua anche per le celebrazioni del Giorno della Vittoria. Trump ha sostenuto attivamente questa iniziativa».

Cessate il fuoco già lo scorso anno per la stessa ricorrenza

Il cessate il fuoco in occasione del 9 maggio non è tuttavia una grande novità, visto che anche lo scorso anno Putin, nel corso della festa per la vittoria delle truppe dell’Unione Sovietica contro la Germania nazista aveva annunciato il cessate il fuoco. Iniziativa durata tre giorni, dalla mezzanotte dell’8 maggio 2025 a quella dell’11 maggio.

Colloquio positivo anche per Trump

Anche Trump comunque ha definito come “molto positivo” il colloquio, confermando che tra i temi al centro della lunga conversazione telefonica con l’omologo russo, si è affrontato anche il tema della guerra in Ucraina. E parlando alla Casa Bianca, Trump ha insistito nel dire che il tema centrale è stato il conflitto in Ucraina mentre il Cremlino ha spiegato che “attenzione particolare è stata data alla situazione in Iran e nel Golfo”. Trump ha detto che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è oramai «vicino», riassumendo il tutto in poche parole ai giornalisti presenti nella residenza presidenziale: «Con Putin abbiamo parlato dell’Ucraina e un po’ dell’Iran. Troveremo una soluzione».

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