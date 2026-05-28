“Roma fuori controllo”: esplode la protesta contro Gualtieri dopo lo stupro di gruppo a Tor Cervara

Arrestati 5 immigrati

Tre giorni di inferno in uno stabile abbandonato alla periferia est di Roma. Una donna colombiana di 32 anni è stata sequestrata, drogata e violentata ripetutamente da un gruppo di stranieri irregolari a Tor Cervara. Un episodio agghiacciante che ha scatenato un durissimo scontro politico sulla sicurezza nella Capitale.

Il caso ha immediatamente incendiato il dibattito pubblico, con il centrodestra che punta il dito contro il sindaco Roberto Gualtieri e contro il degrado crescente nelle periferie romane.

Santori (Lega): “Lo stupro di Tor Cervara conferma il totale fallimento della giunta capitolina”

“Una vicenda che conferma il totale fallimento dell’amministrazione Gualtieri sul fronte della sicurezza urbana e del controllo del territorio”, attacca Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina. Il leghista ricorda come già nei mesi scorsi fossero stati denunciati i rischi legati alle occupazioni abusive e all’illegalità diffusa nella zona di Tor Cervara e di via Cesare Tallone.

Secondo Santori, “la sinistra compare solo davanti alle telecamere e sparisce quando c’è da assumersi responsabilità vere, mentre la città sprofonda ogni giorno di più nel degrado e nell’insicurezza”.

Rampelli: “Pene severe e rimpatrio immediato dei responsabili”

Durissima anche la presa di posizione di Fratelli d’Italia. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli parla di “profondo dolore per la donna brutalizzata da un gruppo di nordafricani che l’ha sequestrata, drogata e violentata”.

Rampelli collega il caso al tema dell’immigrazione illegale: “Ci vorranno decenni prima di risolvere i problemi legati all’immigrazione incontrollata che la sinistra ha inflitto all’Italia”. L’esponente di FdI chiede pene severe e rimpatrio immediato per i responsabili.

Campione (FdI): “Gualtieri sindaco influencer trascura l’emergenza sicurezza”

Sulla vicenda interviene anche Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne. “È inaccettabile che nella Capitale esistano ancora zone franche dominate da occupazioni abusive, edifici abbandonati e presidi di criminalità”, denuncia.

La senatrice attacca direttamente il primo cittadino: “Roma non può trasformarsi in una città senza controllo mentre il sindaco Gualtieri, impegnato più a fare l’influencer sui social che ad affrontare il tema della sicurezza, continua a minimizzare un’emergenza ormai sotto gli occhi di tutti”.

Intanto cresce la tensione nel quadrante est della Capitale. I consiglieri di Forza Italia Marco Colarossi e Fabrizio Montanini hanno annunciato per sabato mattina un presidio in via Renzo Vespignani insieme ai residenti di Tor Cervara.

Sul tavolo tornano i temi della sicurezza urbana, degli sgomberi degli immobili occupati e del controllo delle periferie romane, sempre più spesso al centro della cronaca nera. Mentre il sindaco Gualtieri brilla per la sua assenza.