Banca Ifis, sottoscritto l’accordo per la cessione del 100% di ARECneprix a Prelios per 30 milioni di euro

Closing entro fine giugno

Banca Ifis ha sottoscritto con Prelios S.p.A. un accordo vincolante per la cessione del 100% di ARECneprix, asset management company specializzata nella gestione di crediti deteriorati e asset immobiliari e operazioni complesse, interamente controllata da illimity Bank S.p.A. (Gruppo Banca Ifis).

L’accordo prevede un corrispettivo economico pari a 30 milioni di euro. Con l’operazione, Banca Ifis ottiene un beneficio patrimoniale pari a circa 10bps di CET1. Contestualmente, ARECneprix e illimity Bank hanno sottoscritto un accordo pluriennale di servicing, che garantirà continuità nella gestione dei portafogli del Gruppo Banca Ifis dopo il closing, previsto entro fine giugno 2026.

L’operazione si inquadra nella strategia complessiva del Gruppo Banca Ifis di focalizzazione sulle attività strategiche, per garantire un futuro di crescita ai propri asset non core e alle relative persone. Per Prelios, invece, l’operazione rafforza il ruolo di operatore di riferimento nell’alternative asset management, valorizzando competenze complementari e sostenendo il percorso di crescita del Gruppo.

“La cessione di ARECneprix a Prelios rappresenta una tappa importante nel percorso di valorizzazione degli asset non core di illimity Bank e ci consente di rafforzare le basi per la sua piena integrazione all’interno del Gruppo Banca Ifis. L’accordo di servicing con Prelios ci affianca ad uno dei principali player nel settore e ci permette di focalizzarci con ancora più attenzione sui nostri segmenti di business di riferimento”, dichiara Raffaele Zingone, CEO di illimity Bank e Condirettore Generale di Banca Ifis.

“L’acquisizione di ARECneprix rafforza il posizionamento di Prelios nel credit servicing e nell’asset management, integrando una piattaforma di 6,4 miliardi di euro di asset gestiti e competenze distintive nella gestione di portafogli NPE e nel real estate. L’operazione si fonda su una visione industriale condivisa con il Gruppo Banca Ifis e sulla valorizzazione delle persone e delle professionalità che hanno costruito ARECneprix, e che saranno parte integrante del nostro percorso di crescita”, dichiara Riccardo Serrini, CEO di Prelios.

ARECneprix è la società interamente controllata da illimity Bank S.p.A. (Gruppo Banca Ifis) specializzata nella gestione di crediti deteriorati, asset immobiliari e operazioni complesse. Fondata nel 2023 dalla fusione tra neprix e AREC, la società ha 125 dipendenti, gestisce asset per un totale di 6,4 miliardi di euro e nel 2025 ha registrato ricavi per 29,5 milioni di euro.

Attualmente, ARECneprix opera principalmente in due aree di business: Credit Management – dove si occupa di servicing su portafogli NPE e advisory per istituti bancari e primari operatori per la gestione del credito – e Asset management focalizzato su Real Estate (con particolare focus sul Value Add) per clientela istituzionale.

Parallelamente alla sottoscrizione dell’accordo, ARECneprix e illimity Bank (Gruppo Banca Ifis) hanno siglato i termini essenziali di un accordo pluriennale di servicing e una intesa per la prestazione di servizi transitori post-closing dell’operazione. Tali accordi diventeranno operativi dopo il closing dell’operazione.

Nell’operazione, Banca Ifis è stata assistita da CC&Soci come advisor finanziario e da BonelliErede come advisor legale.