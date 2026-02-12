Schlein va a Niscemi e attacca ingiustamente il governo Meloni anche sulle tragedie naturali

I disastri di Elly

La segretaria del Pd va in Sicilia e dimostra uno scarso senso di responsabilità davanti a una calamità drammatica. Occasione persa

Lo “sciacallaggio” di Elly Schlein non ha più limiti. La segretaria nazionale del Partito Democratico è stata a Niscemi e nei luoghi della Sicilia colpiti qualche settimana fa dal maltempo, non perdendo l’occasione di attaccare il governo Meloni.

Piove, governo ladro

“Ieri la destra ha bocciato un nostro emendamento che chiedeva la sospensione dei tributi per famiglie e imprese dei territori colpiti. Non si può far far pagare le tasse come se non fosse accaduto nulla a chi oggi è fermo, a chi ha dovuto chiudere, a chi ha subito danni enormi alla propria casa”. “I 100 milioni stanziati non bastano: i danni sono stimati in circa 2 miliardi e mezzo. Servono più risorse, subito, per le somme urgenti e per la messa in sicurezza. E serve un piano serio di prevenzione contro eventi climatici estremi. Un miliardo oggi fermo sul progetto del Ponte sullo Stretto può essere destinato immediatamente ai territori colpiti”, ha detto Schlein. In sostanza, piove, governo ladro.

L’ennesima occasione persa

Dinanzi alle tragedie naturali, come un terremoto o come quello che è accaduto in Sicilia, bisognerebbe essere uniti. Governo e opposizione. Perché le tragedie non hanno colore politico. Il governo in carica poteva prevenire ciò che è accaduto in Sicilia? No, ovviamente. E se proprio si dovessero cercare delle responsabilità sui dissesti idrogeologici del nostro Paese, non solo del Sud, bisognerebbe chiamare in causa precise responsabilità. Ad esempio, la alluvione che colpì l’Emilia Romagna fece scoperchiare il vaso della Regione perfetta e virtuosa, sempre governata dalla sinistra, che in realtà aveva una delle percentuali di uso del suolo più alte d’Italia.

Ma fare un passo in avanti, dimostrandosi responsabili, non è facile, quando si insegue ogni giorno il governo. Qualsiasi cosa accada è colpa di Meloni. Una strada che non porta consensi a Elly Schlein, né al centrosinistra. Ma non si cambia mai.