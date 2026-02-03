Niscemi, dalla Regione i primi 13 milioni per gli sfollati. FdI: “Risposte concrete, non è il momento delle polemiche”

La cabina di regia

Restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone Harry di risollevarsi in vista della prossima stagione estiva. Sono questi i due temi principali affrontati nel corso dell’ultima riunione a Palazzo d’Orléans della cabina di regia istituita dal governatore della Regione siciliana, Renato Schifani. “Manteniamo l’impegno di vederci almeno una volta a settimana – dice Schifani – per tenere costantemente sotto controllo gli interventi che la Regione sta portando avanti in favore della popolazione che ha subito le gravi conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi. Stiamo facendo concreti passi avanti con il preciso obiettivo di restituire almeno un po’ di serenità e di prospettiva ai cittadini e agli imprenditori siciliani”.

Niscemi, dalla Regione i primi 13 milioni per gli sfollati

L’assessorato regionale delle Infrastrutture ha informato i componenti della cabina di regia di aver reperito circa 13 milioni di euro (8 per il 2026 e 5 per il 2027), che potrebbero essere utilizzati per un avviso pubblico che finanzi, con contributi a fondo perduto, i cittadini di Niscemi sfollati per l’acquisto di una nuova casa. Inoltre la Regione siciliana sta allestendo un ufficio regionale a Niscemi, per lavorare il più vicino possibile alla comunità. È stata anche avviata una verifica degli alloggi Iacp che potrebbero essere assegnati in tempi brevi. Schifani, come commissario straordinario per l’emergenza nazionale, ha scritto al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, perché venga effettuata una ricognizione degli appartamenti vuoti o sfitti che possono essere assegnati a chi si è ritrovato con la casa zona rossa. Previsto anche l’avvio di un lavoro di analisi del territorio per identificare eventuali aree in cui costruire nuove abitazioni. L’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente ha offerto la propria collaborazione per elaborare un piano di rigenerazione urbana in chiave di sostenibilità ambientale.

FdI: risposta concreta all’emergenza frana

“Le misure messe in campo dal governo regionale costituiscono un’importante e concreta risposta all’emergenza frana di Niscemi e vedono Fratelli d’Italia in prima linea”. Così Totò Scuvera, deputato di FdI all’Ars, respingendo indirettamente le polemiche e le strumentalizzazioni delle opposizioni. “Anzitutto è molto importante l’imminente avviso pubblico da parte dell’assessorato alle Infrastrutture guidato da Alessandro Aricò per finanziare con contributi a fondo perduto l’acquisto di nuove case per gli sfollati. Un provvedimento vitale per una comunità duramente colpita da una calamità naturale di eccezionale gravità. In questa direzione va pure la ricognizione degli alloggi Iacp che potrebbero essere assegnati in tempi brevi”. Molto bene – aggiunge l’esponente di FdI – anche l’avvio di un lavoro di analisi del territorio per identificare eventuali aree dove edificare nuove abitazioni . E l’annuncio da parte dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente guidato da Giusi Savarino dell’elaborazione di un piano di rigenerazione urbana in chiave di sostenibilità ambientale. Si tratta di misure per le quali mi sono personalmente battuto, confrontandomi in Sicilia e a Roma con i vertici regionali e nazionali del nostro partito dopo avere preso visione della drammatica situazione nel corso di alcuni sopralluoghi a Niscemi. I governi Meloni e Schifani stanno dimostrando con i fatti di considerare urgente e prioritaria l’emergenza frana a Niscemi. Non è il momento delle polemiche: la politica deve essere unita e compatta per affrontare nel migliore dei modi possibili le conseguenza di questa calamità naturale”.