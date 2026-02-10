Musumeci: “Lo Stato c’è, daremo una casa a chi l’ha persa. Meloni presto di nuovo sull’isola”

Niscemi: tragedia annunciata

“È stata una sciagura annunciata”. Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci ospite su Rai di “XXI Secolo”, facendo il punto della frana a Niscemi, frutto di un lento e inesorabile processo di dissesto. Focus della puntata condotta da Francesco Giorgino il dissesto idrogeologico e le conseguenze dell’uragano Harry nelle regioni del Sud. “Già la frana del 1997 aveva lanciato un allarme non raccolto nella sua drammaticità. Duecento anni prima, a fine 700, un’altra frana mise in ginocchio la popolazione”, ha detto il ministro sottolineando le responsabilità di sindaci, amministratori regionali, prefetti sui quali sta indagando la magistratura.

“Il processo di degrado di un territorio esposto a frane difficilmente si può seguire con un monitoraggio quotidiano”, avverte Musumeci guardando alla particolarità della Sicilia. “Sono state censite 3670 frane, tra piccole e medio. In Italia il 90 % del territorio esposto al rischi frane”. Di fronte all’inerzia dei decenni passati il ministro, sollecitato anche dai reportage di XXI Secolo, ha approfondito le misure emergenziali decise dal governo, gli interventi per le prossime settimane, e il ruolo della Protezione Civile nelle emergenze. “In questi anni la Sicilia è risultata la regione che ha speso la maggiore quantità di risorse per le frane e il dissesto, circa il 40,7, parliamo di 1 miliardo e mezzo”. Ma il passato pesa:71 case aspettano da 28 anni di essere demolite.

Meloni nei prossimi giorni di nuovo a Niscemi

D fronte al dolore dei cittadini, e al crollo della croce, simbolo della tragedia di Niscemi, il ministro per la Protezione civile ha assicurato che lo Stato c’è. E ha annunciato che la premier Giorgia Meloni tornerà nella cittadina siciliana colpita dalla frana nei prossimi giorni. “Capisco lo stato d’animo, ma posso dire che saremo al fianco dei cittadini per restituire serenità e speranza. Daremo un contributo a tutti quelli che hanno perso la casa”. Musumeci infine ha messo in guardia da strumentalizzazioni e salti nel buio. “La politica deve lasciare il posto alla comunità scientifica”.