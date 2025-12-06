Abusivismo, Musumeci: “La sinistra non ci faccia la morale sui condoni. Basta sorvolare l’Italia per capire chi l’ha aggredita”

Demagogia e bugie

Nessun condono, nessuno sconto all’abusivismo. In un colloquio con il Corriere della Sera il ministro Nello Musumeci rispedisce al mittente il racconto delle opposizioni. “Se davvero la sinistra decide di sollevare il coperchio degli abusi edilizi deve avere il coraggio di sentire fino in fondo un fetore che non appartiene alla destra”. Parole dure quelle del ministro di Fratelli d’Italia titolare del dicastero della Protezione civile e delle Politiche del mare.

Musumeci: ma quale condono, nessuno scontro all’abusivismo

“Non credo si possa parlare di condono. È una sanatoria di piccoli abusi nei limiti del quadro previsto dalla legge“, spiegando che non si tratta di un’altra sanatoria? “Perché su nostra richiesta specifica il testo precisa che nelle zone sismiche deve rimanere la necessità che l’intervento risulti conforme a norme tecniche esistenti per le costruzioni in zone sismiche, al momento in cui è stata costruita e al momento della sanatoria”, precisa. La doppia conformità per chi sbaglia rimane. “Nelle zone sismiche resta e non fa venir meno il rispetto delle regole del territorio. Dal punto di vista della sicurezza non consente scorciatoie”.

“Chi fa demagogia sorvoli l’Italia e vedrà chi l’ha aggredita con gli abusi”

Dal fronte delle opposizioni, Avs, Pd e 5Stelle, invece si alza il coro contro il governo. “Chi fa demagogia dovrebbe sorvolare l’Italia, vedrebbe che sotto il centrosinistra è stata selvaggiamente aggredita da abusi. A fare la morale – prosegue Musumeci – ci vuole faccia tosta”. Si era scagliato contro chi si era voltato per non vedere gli abusi. Non fate lo stesso? “Sotto la mia presidenza la Regione Sicilia varò la legge che istituiva un fondo per i Comuni che dovevano demolire abusi edilizi. Non abbiamo né scheletri, né armadi”.

(