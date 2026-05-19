Flotilla al capolinea: intercettate tutte le barche. Chi sono i 30 italiani fermati dalle forze israeliane

Missione fallita

Missione incompiuta, anzi, fallita: tutte le barche della Global Sumud Flotilla in rotta verso la Striscia di Gaza sono state intercettate dalle Forze armate israeliane.

Il giallo dei colpi sparati contro la Global Sumud Flotilla

Le forze israeliane sono accusate di aver aperto il fuoco contro almeno due imbarcazioni di una Flotilla diretta verso Gaza, accuse che il governo ha respinto. “In nessun momento sono state utilizzate munizioni vere”, ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano in un comunicato nel quale si afferma che “dopo ripetuti avvertimenti sono stati usati mezzi non letali contro l’imbarcazione – non contro i manifestanti – come avvertimento”.

I video trasmessi in diretta dalla flottiglia mostrano militari che sparano contro due delle imbarcazioni. La Global Sumud Flotilla ha dichiarato sul proprio sito che 48 imbarcazioni sono state intercettate, circa 400 persone sono state detenute e che due navi continuano a navigare nel Mediterraneo orientale. In un post pubblicato su X, ieri il ministero degli Esteri israeliano aveva dichiarato che “non avrebbe permesso “alcuna violazione del legittimo blocco navale su Gaza”.

Tajani: Israele garantisca protezione e incolumità agli italiani fermati

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all’ambasciatore d’Italia in Israele Luca Ferrari “di svolgere un ulteriore passo formale con le Autorità israeliane per chiedere che a tutti i cittadini italiani partecipanti alla Flotilla per Gaza siano assicurati un trattamento dignitoso, piena protezione e la garanzia della loro incolumità nel corso di qualsiasi operazione amministrativa, di sicurezza o logistica condotta dalle autorità locali”. È quanto si legge in una nota della Farnesina.

“Rispettate il diritto internazionale”

“In conformità con il diritto internazionale e le convenzioni consolari vigenti, l’Ambasciata ha chiesto alle autorità israeliane competenti di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l’integrità fisica e i diritti fondamentali dei cittadini italiani“, aggiunge la nota.

Chi sono i 30 italiani fermati

Secondo quanto riporta il sito della Global Sumud Flotilla, sono 30 in tutto gli italiani che viaggiavano sulle 50 barche della spedizione intercettata dalle forze israeliane tra ieri e oggi in acque internazionali mentre navigava verso Gaza.

Si tratta di Maurizio Meneghini, Ilaria Mancosu, Alfonso Coletta, Federico e Claudio Paganelli, Simona Losito, Gessica Lastrucci, Ilaria Del Mastro, Ferdinando Bassetti, Alessio Catanzaro, Marco Montenovi, Vittorio Sergi, Antonella Bundu, Dario Depalma, Dario Salvetti, un attivista noto solo con Bibi, Francesco Gilli, Francesco Nava, un’italiana identificata solo come Lola, Andrea Sebastiano Tribulato, Luca Poggi, un attivista identificato solo come Adriano, un’attivista identificata come Martina e uno come Alessandro, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, Gianfranco Frongia, un attivista identificato solo come Dot, Marco Orefice, Ruggero Zeni e un altro attivista identificato come Giorgio.