Fuoco amico della Nato su un drone ucraino finito in Estonia. Kiev: “Deviato dai russi”

Intrigo internazionale

Tensione nei cieli del Baltico. Un caccia F-16 romeno impegnato nella missione Nato di Air Policing ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo estone. Secondo il ministro della Difesa dell’Estonia, Hanno Pevkur, il velivolo senza pilota sarebbe probabilmente di origine ucraina e sarebbe stato deviato verso i Paesi baltici a causa delle interferenze elettroniche russe.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Kablakula, nel comune di Poltsamaa, dove sono caduti i rottami del drone. “I nostri radar avevano già individuato una possibile minaccia prima dell’ingresso nello spazio aereo estone”, ha spiegato Pevkur all’emittente pubblica Err. “Dopo l’attivazione delle procedure Nato, gli F-16 romeni hanno abbattuto il drone tra Vortsjarv e Poltsamaa”.

Secondo il ministro estone, le informazioni iniziali sono arrivate dalle Forze di difesa lettoni, mentre i sistemi radar estoni hanno confermato il movimento del drone nell’area meridionale del Paese. Le operazioni di ricerca dei resti sono ancora in corso in una zona paludosa.

Kiev: “La Russia devia deliberatamente i nostri droni”

Dopo l’episodio, l’Ucraina ha chiesto ufficialmente scusa all’Estonia e agli altri Paesi baltici. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi, ha accusato Mosca di utilizzare la guerra elettronica per alterare la rotta dei droni ucraini e spingerli verso gli Stati confinanti.

“La Russia continua a deviare i droni ucraini verso i Paesi baltici attraverso strumenti di guerra elettronica, e lo fa deliberatamente insieme a un’intensificazione della propaganda”, ha scritto Tykhyi su X.

Il portavoce ha ribadito che Kiev collabora con Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia per chiarire ogni incidente e prevenire nuovi episodi. “Ci scusiamo con i nostri amici baltici per questi incidenti involontari”, ha dichiarato.

“Nessun utilizzo dello spazio aereo baltico contro la Russia”

Tykhyi ha inoltre respinto le accuse russe secondo cui i Paesi baltici avrebbero consentito all’Ucraina di utilizzare il proprio spazio aereo per colpire obiettivi in Russia.

“Né Estonia, né Lettonia, né Lituania, né Finlandia hanno mai permesso l’utilizzo del loro spazio aereo per attacchi contro la Russia, e l’Ucraina non lo ha mai richiesto”, ha affermato.

Il portavoce ucraino ha ricordato che Kiev esercita il diritto all’autodifesa previsto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, sostenendo che i legittimi obiettivi militari ucraini si trovano sul territorio russo.