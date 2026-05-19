Intelligenza artificiale nella sanità, l’esperto Usa: “Grandi passi in avanti ma il potere di veto resta umano”

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“Se penso agli sviluppi dell’intelligenza artificiale in sanità, io non ho mai visto nulla che si sia mosso così velocemente in tutta la mia vita. Bisogna comunque considerare che la diffusione della tecnologia, in generale, è molto più lenta nel settore sanitario. E questo vale anche per l’Ai. Si può avere la migliore tecnologia in circolazione, ma ci si troverà a chiedersi: perché l’adozione è così lenta?”. Per il medico radiologo Woojin Kim, Chief Medical Officer dell’American College of Radiology Data Science Institute, lo stesso discorso vale per l’Ai applicata alla radiologia. “Sono stati investiti miliardi di dollari, ma la sua adozione clinica è stata al momento inferiore alle aspettative, considerando l’entità degli investimenti”. E “ci sono molte ragioni che lo spiegano”, dichiara all’Adnkronos Salute.

Intelligenza artificiale nella sanità, parla l’esperto Usa in radiologia

Una – analizza Kim a margine dell’evento ‘Healthcare Informatics Connect’ – ha a che fare con la sfida di riuscire ad “adattare l’Ai al flusso di lavoro” degli esperti. “Prendiamo uno dei casi d’uso tipici in radiologia: la cosiddetta Narrow Ai”. Cioè un sistema che esegue alcune funzioni complesse, ben determinate e per cui è stato addestrato. Io posso mostrare a un modello di questo tipo l’immagine di una Tac encefalo e dirà se c’è un’emorragia o no. Ma il radiologo non si limita a cercare emorragie in una Tac encefalo. Ci sono letteralmente centinaia di altri possibili reperti che tiene a mente e che sta cercando. Se si offre una soluzione di Ai che individua solo un paio di reperti, questa non si adatta al flusso di lavoro del radiologo. Se aggiunge finestre pop-up e clic aggiuntivi, non vorrò usarla”.

La vera sfida adattare l’Ai al flusso di lavoro

Una curiosità: negli Stati Uniti un radiologo in media usa già il mouse per 2 chilometri al giorno e fa clic oltre 5.000 volte al giorno. Quindi queste obiezioni sono comprensibili. Inoltre, a volte il più grande ostacolo siamo noi medici che, essendo così abituati al nostro modo di lavorare, non vogliamo che cambi”. C’è poi l’ecosistema tecnologico in cui deve integrarsi l’Ai quando arriva in un ospedale. “La sanità fa ancora grande affidamento su flussi di lavoro obsoleti, inclusi fax, Cd e sistemi informativi frammentati – ragiona Kim – Aggiornare software, implementare la cartella clinica elettronica o il sistema informativo di radiologia può richiedere un investimento di tempo e risorse”. E “l’aspetto economico complessivo è una delle valutazioni su cui si basano i dirigenti che devono prendere le decisioni”.

Ostacoli normativi, sicurezza del paziente e privacy

Su questo fronte è cruciale “la gestione del cambiamento. Non si tratta semplicemente di introdurre una nuova tecnologia“, osserva l’esperto. “Tanti dicono che i dirigenti che devono valutare se adottare o meno una soluzione di Ai in sanità, si preoccupano di tre cose: il ritorno d’investimento, il costo totale e gli obblighi normativi. La questione di chi paga per l’Ai, di come verrà rimborsata, è ancora aperta. E poi ci sono le questioni relative alla sicurezza del paziente e alla privacy. In generale, il contesto normativo è estremamente complesso quando si parla di sanità. Quindi, anche un caso d’uso dell’Ai davvero eccezionale si misurerà con diversi ostacoli normativi”. Questo è “il panorama attuale”, dice Kim. Un panorama che però è in evoluzione.

Con l’Ai i medici possono tornare a guardare i pazienti negli occhi

“Oggi – continua l’eserto Usa – il più grande trend dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario è la tecnologia di trascrizione assistita da Ai. Immaginiamo un medico e un paziente che stanno avendo un colloquio. Il medico qualche anno fa guardava lo schermo del computer, digitando, mentre il paziente parlava. E si perdeva il contatto visivo. Ora”, con questa sorta di ‘assistente invisibile’, “il medico parla col paziente e l’Ai ascolta. Alla fine del colloquio il dottore guarda lo schermo della cartella clinica elettronica e trova il riepilogo” della visita. Molti medici “adorano questa tecnologia, perché ora possono guardare negli occhi i pazienti e tornare a essere davvero i loro medici. Il numero di visite non è poi così diverso, ma il carico cognitivo e amministrativo è effettivamente minore. E sei un medico più felice”.