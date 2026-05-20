Sorelle gemelle divise da una tragedia inattesa: il libro di Madga Mancuso tra amore, verità e disperazione

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Editoria

Il tema della famiglia, del legame tra sorelle e della depressione che spinge talvolta al suicidio, è al centro del libro di Magda Mancuso, napoletana, giornalista pubblicista, scrittrice, presentatrice di eventi e conduttrice televisiva, che ha presentato al Salone del Libro di Torino “La verità dentro me”, presso la “Sala Nuovi Editori” nell’ambito dell’incontro dal titolo “Le donne al centro del mondo editoriale”. “La verità dentro me” è un’opera i che affronta il delicato tema dell’armonia tra gemelle, conducendo il lettore verso un finale toccante che lascia aperta una profonda riflessione sul valore dei legami e dell’amore oltre il tempo. Un legame che nasce nello stesso istante, nello stesso respiro, e che sembra impossibile da spezzare.

Sorelle gemelle e il dramma del suicidio

Questa è la storia di due sorelle gemelle, unite da un filo invisibile fatto di complicità, intuizione e amore assoluto. Ma cosa accade quando quel filo si tende fino a spezzarsi? Attraverso un racconto intimo e profondo, l’autrice attraversa il dolore della perdita, il senso di colpa, il vuoto e il silenzio che seguono il suicidio di una persona amata. Un viaggio nelle pieghe più fragili dell’animo umano, dove la sofferenza si trasforma lentamente in consapevolezza. Tra ricordi, assenze e presenze invisibili, emerge una verità potente: l’amore non finisce, cambia forma. E continua a vivere, dentro. Nel libro i contributi della psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Manuela Morra, dell’artista Francesco Cicchella e del maestro dell’Orchestra del Festival di Sanremo Enzo Campagnoli.

L’autrice Magda Mancuso

Magda Mancuso nasce ad Acerra, “il paese di Pulcinella”, e rivendica un legame fortissimo con la cultura partenopea. Le sue radici familiari sono profondamente legate alla musica. È presentatrice di eventi e conduttrice televisiva. Giornalista pubblicista e scrittrice, coltiva da sempre una profonda passione per la comunicazione e per il sociale, che ha espresso anche sul palcoscenico teatrale con performance apprezzate dal pubblico. Convinta sostenitrice di un’informazione etica e responsabile, crede fermamente nel rispetto del codice deontologico e nella necessità di raccontare la realtà senza distorsioni. Con questo libro dà voce a una storia intima e autentica, trasformando il dolore in testimonianza e consapevolezza.