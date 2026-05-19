Biblis, a Milano la rassegna della libera editoria: tra gli ospiti Marco Rizzo, Facci e Osho 

Il programma completo

Milano si prepara ad accogliere Biblis – Rassegna della Libera Editoria, un evento dedicato all’editoria indipendente e al confronto culturale fuori dai circuiti tradizionali.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2026 presso La Stamperia, in via Pietrasanta 14.

L’iniziativa riunirà editori, autori e relatori attorno a temi geopolitici, identitari e culturali, con una giornata scandita da incontri pubblici e dibattiti.

Una vetrina per l’editoria indipendente

Dal materiale promozionale diffuso online emerge la volontà di costruire uno spazio dedicato alla “libera editoria”, cioè a quelle realtà editoriali indipendenti che spesso faticano a trovare visibilità nei grandi circuiti commerciali.

L’atmosfera dell’evento richiama il mondo delle rassegne culturali alternative: stand di libri, incontri dal vivo e tavole rotonde pensate per stimolare il confronto diretto tra autori e pubblico.

La location scelta è La Stamperia Milano, spazio culturale situato nella zona sud della città, già noto per ospitare eventi artistici, presentazioni e iniziative editoriali.

Il programma di Biblis

Ore 10: “Il continente conteso”

La giornata si aprirà con un incontro dedicato all’Africa contemporanea e ai nuovi equilibri geopolitici:

“Nuove guerre e ridefinizione degli equilibri in Africa”

Interverranno: P. Di-Donné Dissou, Anna Bono, Giacomo Traverso

Ore 11: “A che ora è la fine dell’impero?”

Il secondo panel affronterà il tema della crisi dell’Occidente e delle trasformazioni geopolitiche globali.

Tra i relatori: Marco Rizzo, Gianandrea Gaiani, Fausto Biloslavo, Nicolò Torrisi.

Ore 14:30: “Fasciofobia e censura del dibattito”

Nel pomeriggio spazio a un confronto sul tema della libertà d’espressione e del dibattito pubblico.

Interverranno: Alberto Busacca, Peter Gomez, Boni Castellane.

Ore 17: “Femminismi e lotta della libertà”

Un incontro dedicato alle diverse interpretazioni del femminismo contemporaneo e del concetto di libertà.

Previsti gli interventi di: Annalisa Terranova, Simone Pillon, Filippo Facci, Dalila Di Dio.

Ore 19: “Cronaca surreale di un mondo reale”

La chiusura della rassegna sarà affidata a un panel dal taglio giornalistico e culturale.

Relatori: Federico Palmaroli (in arte OSHO) e Francesco Borgonovo

Tra libri e identità culturale

Attraverso i suoi relatori e le pubblicazioni ospitate di saggistica storica, politica e filosofica viene confermata l’impronta fortemente identitaria e controcorrente della manifestazione.

Biblis intende così proporsi come punto d’incontro per un pubblico interessato a editoria indipendente, dibattito politico-culturale e approfondimento storico, fuori dal main stream.

Dove si svolge Biblis

Biblis – Rassegna della Libera Editoria

La Stamperia Milano Via Pietrasanta 14, Milano 23 maggio 2026