Il programma completo
Biblis, a Milano la rassegna della libera editoria: tra gli ospiti Marco Rizzo, Facci e Osho
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Milano si prepara ad accogliere Biblis – Rassegna della Libera Editoria, un evento dedicato all’editoria indipendente e al confronto culturale fuori dai circuiti tradizionali.
L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio 2026 presso La Stamperia, in via Pietrasanta 14.
L’iniziativa riunirà editori, autori e relatori attorno a temi geopolitici, identitari e culturali, con una giornata scandita da incontri pubblici e dibattiti.
Una vetrina per l’editoria indipendente
Dal materiale promozionale diffuso online emerge la volontà di costruire uno spazio dedicato alla “libera editoria”, cioè a quelle realtà editoriali indipendenti che spesso faticano a trovare visibilità nei grandi circuiti commerciali.
L’atmosfera dell’evento richiama il mondo delle rassegne culturali alternative: stand di libri, incontri dal vivo e tavole rotonde pensate per stimolare il confronto diretto tra autori e pubblico.
La location scelta è La Stamperia Milano, spazio culturale situato nella zona sud della città, già noto per ospitare eventi artistici, presentazioni e iniziative editoriali.
Il programma di Biblis
Ore 10: “Il continente conteso”
La giornata si aprirà con un incontro dedicato all’Africa contemporanea e ai nuovi equilibri geopolitici:
“Nuove guerre e ridefinizione degli equilibri in Africa”
Interverranno: P. Di-Donné Dissou, Anna Bono, Giacomo Traverso
Ore 11: “A che ora è la fine dell’impero?”
Il secondo panel affronterà il tema della crisi dell’Occidente e delle trasformazioni geopolitiche globali.
Tra i relatori: Marco Rizzo, Gianandrea Gaiani, Fausto Biloslavo, Nicolò Torrisi.
Ore 14:30: “Fasciofobia e censura del dibattito”
Nel pomeriggio spazio a un confronto sul tema della libertà d’espressione e del dibattito pubblico.
Interverranno: Alberto Busacca, Peter Gomez, Boni Castellane.
Ore 17: “Femminismi e lotta della libertà”
Un incontro dedicato alle diverse interpretazioni del femminismo contemporaneo e del concetto di libertà.
Previsti gli interventi di: Annalisa Terranova, Simone Pillon, Filippo Facci, Dalila Di Dio.
Ore 19: “Cronaca surreale di un mondo reale”
La chiusura della rassegna sarà affidata a un panel dal taglio giornalistico e culturale.
Relatori: Federico Palmaroli (in arte OSHO) e Francesco Borgonovo
Tra libri e identità culturale
Attraverso i suoi relatori e le pubblicazioni ospitate di saggistica storica, politica e filosofica viene confermata l’impronta fortemente identitaria e controcorrente della manifestazione.
Biblis intende così proporsi come punto d’incontro per un pubblico interessato a editoria indipendente, dibattito politico-culturale e approfondimento storico, fuori dal main stream.
Dove si svolge Biblis
Biblis – Rassegna della Libera Editoria
La Stamperia Milano Via Pietrasanta 14, Milano 23 maggio 2026
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