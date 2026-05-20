Nucleare, Barbaro: “Testo finale condiviso. Il ddl arriva in aula alla Camera il 26 maggio”

Foto: Immago economica / GIULIA PALMIGIANI (13/03/25)

L'annuncio del sottosegretario

La scorsa settimana, nel corso del premier time in Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva dettato l’agenda del suo governo, a partire dal tema del nucleare.

Barbaro ringrazia i presidenti di commissione

A meno di una settimana dell’audizione nell’aula di Palazzo Madama, il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, ha tirato le somme del confronto sul testo che si è svolto in sede parlamentare «Sono state intense settimane di confronto: ringrazio personalmente i Presidenti Rotelli e Gusmeroli» della Commissione Ambiente e della Commissione Attività produttive, commercio e turismo di Montecitorio «con i quali abbiamo lavorato per portare in porto l’approvazione del testo sul nucleare nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera con anche l’analisi attenta di tutti gli emendamenti. Un lavoro che ha portato al testo finale condiviso con integrazioni importanti come la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali» ha dichiarato Barbaro in una nota.

Ddl in aula il 26 maggio

Il sottosegretario ha poi annunciato che «Il 26 prossimo il DDL tornerà in Aula per il confronto parlamentare con l’obiettivo di dotare il nostro Paese di risorse energetiche e di raggiungere tutti gli obiettivi di decarbonizzazione. La linea, indicata dal Premier Meloni, è di avviare quanto prima un percorso fondamentale per il nostro Paese per il rafforzamento dell’indipendenza energetica, della decarbonizzazione e del contenimento dei costi, dentro un mix che non escluderà le rinnovabili. Si apre oggi la strada verso il futuro e un’occasione strategica di rilancio da non perdere» ha concluso l’esponente del governo Meloni.