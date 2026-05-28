Addio a Mico Rizza, un protagonista della storia della destra in Calabria

Aveva 84 anni

Se ne è andato all’età di 84 anni Domenico Rizza. Mico, così era chiamato e conosciuto da tutti, è scomparso il 27 maggio all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove era ricoverato a causa di una malattia ma era di Santa Severina, città calabrese di millenaria storia e cultura a cui è sempre profondamente rimasto legato.

Da giovane militante ad Assessore in Calabria

Avvocato, fin dagli studi universitari a Roma è stato attivissimo e autorevole militante del Movimento Sociale, poi MSI-DN, ricoprendo le cariche di segretario provinciale della Federazione di Catanzaro, quando la provincia ancora comprendeva Crotone e Vibo Valentia. È stato membro della Segreteria regionale calabrese e del Comitato Centrale nazionale del Partito; in seguito, eletto consigliere regionale della Calabria, è stato vicepresidente del Consiglio, e tra il 1995 e il 1998 ha gestito l’importante incarico di assessore all’Agricoltura della Regione Calabria.

Presente negli anni più difficili

Assieme alla sua generazione politica, quella degli anni 1970-80, ha degnamente e fattivamente rappresentato la destra calabrese quando era inevitabile attraversare periodi difficili e rischiosi. Anni che richiedevano sacrificio personale e in cui ogni esponente doveva anche affrontare un serrato confronto interno di carattere culturale e di prassi e di organizzazione. Quando i tempi poi furono migliori, e non per questo facili, le circostanze oggettive, sostenne con serietà le funzioni di responsabilità politica e amministrativa.

Il cordoglio di Wanda Ferro e di FdI Calabria

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da Roma: Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia in Calabria ha dichiarato che «La scomparsa di Domenico Rizza rappresenta una perdita che colpisce profondamente la comunità politica della destra calabrese e quanti hanno condiviso con lui un lungo percorso umano e istituzionale.

Storico esponente della destra calabrese, protagonista dell’esperienza del Movimento Sociale Italiano e successivamente di Alleanza Nazionale, negli ultimi anni aveva seguito con attenzione e vicinanza il percorso politico di Fratelli d’Italia, continuando a offrire contributi di esperienza, passione, conoscenza e amore per la propria terra. Con Mico Rizza se ne va una figura che ha attraversato con passione e coerenza una lunga stagione della vita politica calabrese. A nome mio personale e di tutta la comunità di Fratelli d’Italia Calabria esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia Rizza, ai suoi cari e a quanti oggi ne piangono la scomparsa».

Al fianco nella battaglia ideale

Tra quanti lo hanno direttamente conosciuto, e lo hanno trovato in prima linea a fianco nella battaglia ideale e nell’umana cordialità, o hanno sentito sentito raccontare qualcosa della nostra storia come comunità, lascia un unanime ricordo di stima, che si può dire esteso anche agli avversari politici, che ne hanno apprezzato la competenza e la signorilità.