Fabrizio Corona e “Falsissimo” spariscono dai social: rimossi i profili dell’ex re dei paparazzi. Il suo legale tuona: censura pura

Sfida, diffide e buio online

Sparizione totale. Fabrizio Corona rimosso in toto dalle piattaforme digitali. Non c’è traccia dei profili riconducibili all’ex re dei paparazzi: sia l’account personale dell’ex agente fotografico su Instagram. Sia le pagine del suo nuovo format “Falsissimo”, risultano attualmente oscurate. Il blocco ha colpito anche i contenuti gratuiti su YouTube, dove restano accessibili solo i video riservati agli abbonati.

E come riferisce l’Ansa nel dettaglio: «Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata “rimossa”. Pagina nella quale l’ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line Falsissimo con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Anche ieri sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato una puntata. La rimozione non è dovuta, a quanto si è saputo, ad un provvedimento della magistratura penale, ma potrebbe essere legata alla recente sentenza di inibitoria del Tribunale civile di Milano o ad un’azione autonoma dei colossi del web, tra cui Meta, dopo denunce e diffide arrivate per contenuti diffamatori.

Fabrizio Corona e “Falsissimo” spariscono dai social

Dunque, sarebbe un’azione legale di Mediaset che ha portato alla rimozione dei profili di Fabrizio Corona e Falsissimo e delle puntate in cui il creatore del format si scagliava contro i vertici Mediaset e alcuni volti noti della tv. Da quanto trapela, l’iniziativa legale tira in ballo la policy delle piattaforme in materia di diffamazione, tutela del diritto d’autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d’odio. La cancellazione dei materiali sembra essere una misura di autotutela da parte delle piattaforme digitali.

Così, niente più traccia dei profili social di Fabrizio Corona, da Falsissimo a Instagram dunque. Nelle ultime ore, diverse piattaforme digitali stanno rimuovendo e oscurando gli account. Su Instagram niente più post, né sul suo profilo personale, né nella pagina Falsissimo dove le ultime puntate avevano provocato una reazione legale di Mediaset e di Alfonso Signorini. La rimozione di queste ore, da quanto trapela, sarebbe pertanto legata a un’azione legale di Mediaset che va a colpire, come nel caso dell’ultima puntata dello scorso gennaio, le leggi che riguardano il copyright.

Guerra di copyright e diffide: Fabrizio Corona oscurato

Stando a quanto trapelato fin qui, insomma, la manovra dei colossi del web – da Instagram a Meta? – non sarebbe l’esito diretto di un provvedimento della magistratura, bensì il frutto di un’azione di autotutela delle piattaforme stesse. E alla base ci sarebbero le numerose diffide inviate dall’ufficio legale di Mediaset e dai difensori di Alfonso Signorini.

L’azienda di Cologno Monzese, come noto, ha contestato formalmente la violazione del copyright, poiché Corona avrebbe utilizzato filmati e immagini di proprietà del Biscione senza alcuna autorizzazione. Parallelamente, i legali di Signorini, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, avevano chiesto l’oscuramento dei profili lamentando contenuti diffamatori e violazioni della privacy. Arrivando a denunciare le stesse piattaforme come “concorrenti” nella diffusione di tali illeciti.

La difesa di Corona: «Indegna operazione di oscurantismo, è censura pura»

Come atteso, allora, non si è fatta attendere la reazione di Ivano Chiesa, storico legale di Corona. Il quale, interpellato sulla vicenda ha dichiarato: «Contro Fabrizio Corona è in atto un’operazione di oscurantismo che non è degna di questo Paese. È censura pura e la gente lo capisce bene». Il difensore di Corona non usa mezzi termini per commentare la vicenda. E contattato dall’Adnkronos, sulla decisione di alcune piattaforme digitali di rimuovere e cancellare i contenuti social di Fabrizio Corona e del profilo Falsissimo dopo le puntate contro Mediaset e alcuni suoi volti noti, tuona senza se e senza ma, annunciando: ci riserviamo di adire a «tutte le azioni necessarie per rientrare in possesso dei profili».