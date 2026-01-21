Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce e rilancia: “Vietargli l’uso dei social”

Il presunto scandalo sessuale

Intanto il teste che accusa il conduttore televisivo ha confermato la sua versione dei fatti sempre respinta dall'indagato

Fabrizio Corona è stato denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce. L’azienda di Cologno Monzese ha chiesto inoltre alla Dda di vietargli l’uso dei social e delle altre piattaforme che adopera per divulgare i suoi contenuti. La denuncia arriva dopo i vari attacchi che l’ex agente fotografico ha scagliato, nel suo format “Falsissimo“, contro i vertici del Biscione e contro Alfonso Signorini. Mentre l’uomo che accusa Signorini di violenza conferma e ribadisce il suo racconto.

La querela

La società della famiglia Berlusconi, infatti, ha presentato nei giorni scorsi denuncia in Procura a Milano per diffamazione e minacce nei confronti del 51enne. Oltre all’ex conduttore del Grande Fratello, Corona avrebbe attaccato anche altri conduttori dell’azienda, e l’azienda stessa, che quindi è passata al contrattacco. Inoltre, da Cologno Monzese è arrivata la richiesta alla Dda di vietare all’ex re dei paparazzi l’uso dei social e delle altre piattaforme su cui vengono diffusi i suoi contenuti.

Il divieto dei social

Mediaset ha chiesto alla Dda una misura di prevenzione che vieti a Corona l’uso dei social, delle altre piattaforme telematiche e del cellulare per divulgare contenuti come quelli che diffonde nel suo format “Falsissimo”. Tale istanza può essere avanzata alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, ed è stata depositata nei giorni precedenti anche da Alfonso Signorini.

La diatriba tra l’ex paparazzo e il giornalista – appoggiato da Mediaset – continua e si snoda anche sulla terza e ultima puntata del dossier contro Signorini che dovrebbe essere diffusa nella giornata del 26 gennaio.

Le accuse contro il conduttore televisivo

Nel mentre, ha confermato quei presunti abusi e il “ricatto sessuale”, che dice di aver subito nell’aprile 2021 da Alfonso Signorini, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno, sentito ieri per quasi tre ore come testimone in Procura a Milano, dopo la denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata poco prima di Natale. Accuse che Alfonso Signorini ha sempre respinto con forza.

La procura, diretta da Marcello Viola, e coi Pm Letizia Mannella, a capo del pool “fasce deboli”, e con Alessandro Gobbis, sta raccogliendo, in pratica, tutte le versioni nei due fascicoli che vedono, da un lato, Fabrizio Corona che nel suo format Falsissimo ha attaccato quello che ha definito il “sistema Signorini”, indagato per revenge porn. E, dall’altro, Medugno, come presunta “parte offesa” nella querela contro il noto volto televisivo.

Signorini, in accordo con Mediaset, si è autosospeso in attesa che si arrivi, per come hanno ribadito i suoi legali, all’archiviazione di ogni accusa nei suoi confronti.