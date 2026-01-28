Effetto Signorini, torna virale lo scontro di Corona col reporter di Fanpage: “Capaci solo di inchieste finte contro la destra” (video)

Sull'onda delle polemiche

Certi video sono come gli amori di Venditti: fanno dei giri immensi e poi ritornano. Come il video di Fabrizio Corona di un anno fa, che tiene di nuovo banco dopo la dichiarazione di guerra del re dei paparazzi a Mediaset. Per un curioso effetto nostalgia, il bando imposto ai suoi video su tutto ciò che riguarda Alfonso Signorini. Ma sui social in queste ore più che la querelle tra il re dei paparazzi e il gruppo editoriale privato più grande d’Italia è un feroce faccia a faccia tra lo stesso Corona e un giornalista di Fanpage. Lo scontro tra i due è avvenuto a Sanremo, in occasione della presentazione di un evento promozionale.

Corona contro Fanpage: “È un’inchiesta quella su FdI o una marchetta pubblicitaria?”

Al cronista che lo avvicina per porgli una domanda, Corona replica a brutto muso: «Fanpage è xxx (usando un insulto ndr), è il peggio», il giornalista cerca di riportarlo nell’ambito di una intervista più sobria, ma Corona è un fiume in piena. «Io faccio conversazione e dico quello che penso. Se fossi il direttore di Fanpage uno come te non lo farei lavorare. Non sono schiavo di nessun potere – arringa Corona sempre più su di giri – Vogliamo parlare dell’inchiesta che avete fatto su Fratelli d’Italia? Quella baggianata finta, organizzata dal potere? È un’inchiesta quella? È un’inchiesta o una marchetta pubblicitaria? Perché non l’avete fatta contro la sinistra?».

Il reporter di Fanpage tenta di rispondere, ma Corona è inarrestabile e realizza una contro-intervista allo stesso interlocutore. «Raccontami di quella inchiesta. Non lo sai? Ma come, tu lavori in quel giornale e non sapete neanche l’inchiesta che avete fatto? Questo è il giornalismo – prosegue il re dei paparazzi allontanandosi dal suo interlocutore – Vai andiamo avanti. Ma se non sei capace, togli la scritta press». A quel punto arriva la replica indignata del giornalista: «E tu sei capace?». Corona chiude citando un dato irridente: «Se mi seguono 5 milioni di persone…». Una cifra che, un anno dopo, è vertiginosamente aumentata.