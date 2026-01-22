Corona non molla e annuncia altri nomi: “Non ho paura degli arresti e dei processi. Se mi gira faccio un partito”

Nuovo tsunami?

Fabrizio Corona non molla la presa e annuncia un nuovo tsunami. “Esiste la libertà di stampa e andrò avanti come ho sempre fatto”. Si dice pronto a fare nuovi nomi dopo aver fatto più puntate di Falsissimo sul presunto ‘sistema Signorini’ su cui ora indaga la Procura di Milano. Presente all’udienza civile durante la quale la difesa del conduttore tv ha chiesto di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, torna a sparare a zero. “Si accusa Corona di aver fatto milioni su questa cosa qua. Quale è il problema di guadagnare? È una vendetta mirata? No. Ho un motivo per cui sono andato contro Signorini? No. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, io ho fatto un’indagine. Dei processi non ho paura”, aggiunge parlando ai giornalisti. “Non abbiamo paura se dovessero darci qualche interdizione o l’arresto. Sono vent’anni che combattiamo e la legge la conosciamo”.

Corona non molla: non temo arresti né processi, farò altri nomi

Corona nega di aver diffamato “gravemente” il direttore di Chi. “Ci sono delle chat clamorose, degli audio clamorosi, delle fotografie clamorose. Delle dichiarazioni e una denuncia.. e non c’è un quadro probatorio?”. Poi agita spavaldo lo spettro della nuova e ultima puntata su Signorini, prevista per lunedì 26 gennaio. “Basta, chiudo l’inchiesta, chiudo la mia parte” dice. Ma poi aggiunge: “Sarò costretto a ritornarci. Io sono sicuro che questa roba qua non finisce più. Non che posso portare 50 puntate su Signorini, non ho bisogno di lui per fare milioni di visualizzazioni”. Corona non spoilera gli altri nomi famosi annunciati. “Ci sto lavorando. Ma devono essere legati a delle inchieste perché il mio programma è un programma d’inchiesta. Io non mi siedo lì a sparare caz… sulle persone”.

“Ho 10-12 milioni di spettatori, se mi gira faccio un partito”

È un fiume in piena fino a rivendicare i 10-12 milioni di spettatori a ogni puntata e a “minacciare” discese in campo. “È più di una partito politico, se mi gira faccio una lista civica e magari vinco e comincio a comandare tutti“. Per il legale dell’ex fotografo delle dive, Ivano Chiesa, la richiesta di bloccare la messa in onda della prossima puntata “non ha fondamento giuridico”. “Il danno vecchio si è già avuto. Il provvedimento d’urgenza riguarda solo i danni attuali, immediati che non si possono evitare in un altro modo. Per quanto riguarda il danno da evitare in un altro modo peccato che non esiste il danno sia perché esiste un’indagine pendente sia perché è l’esercizio di un diritto. Non siamo in Russia“.

La difesa di Signorini: Corona come l’Inquisizione

Il difensore di Signorini, Daniela Missaglia, replica a distanza. “È incredibile che si possa assistere a un tribunale dell’inquisizione dove un personaggio che non è inscritto all’Ordine dei giornalisti possa diffamare e dire la qualunque rispetto a delle cose che non sono state minimamente verificate”. I legali dell’ex presentatore del Grande fratello oltre a denunciare Corona si sono rivolti al Tribunale civile per chiedere di non mandare in onda la prossima puntata del programma online in programma per lunedì 26 gennaio.