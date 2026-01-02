I settant’anni di Mel Gibson, il regista che ha cambiato Hollywood: una carriera tra alti e bassi

La ricorrenza

L'anno prossimo nelle sale Resurrection che segue di oltre vent'anni lo straordinario successo de La Passione di Cristo. Una vita travagliata

Mel Gibson compie 70 anni. Domani, 3 gennaio, il grande regista, e prima attore, americano, festeggerà una data importante. Mentre sta perfezionando il suo ultimo, possibile capolavoro.

Una carriera tra alti e bassi

Classe 1956, è nato a Peekskill, nello stato di New York, da padre statunitense di origini britanniche, lo scrittore Hutton Gibson, e da madre irlandese, Anne Reilly. E’ il sesto di dieci figli. Grande protagonista di Hollywood, Mel ha recitato in oltre 60 film, ne ha diretti 6 (è al lavoro sul settimo ‘La Resurrezione di Cristo’, sequel de ‘La Passione di Cristo’ del 2004) e ne ha prodotti più di 10 con la sua Icon Productions. Negli anni ha fatto parlare di sé non solo per i suoi progetti. Nel 1985 è stato nominato l’uomo più sexy del mondo, inaugurando la classifica ‘The Sexiest Man Alive’ del magazine ‘People’. Spesso Gibson è stato al centro di polemiche e scandali. L’attrice Winona Ryder ha raccontato che nel 1995, durante un party, l’ha insultata chiamandola “ebrea fritta al forno”, . Nel 2006 è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, mentre nel 2011 è finito in tribunale per aver maltrattato l’ex compagna Oksana Grigorieva: l’attore e regista ha patteggiato con i giudizi per tre anni di libertà vigilata e l’obbligo di frequentare di un centro di alcolisti anonimi.

Nel 2025 ha fatto parlare di sé anche per la nomina affidata dal presidente Usa Trump, che appena eletto per la seconda volta lo ha nominato ambasciatore speciale, assieme ai colleghi Jon Voight e Sylvester Stallone, con l’obiettivo di rendere Hollywood “più forte che mai riportando indietro il business perso nei Paesi stranieri”.

Resurrection il 2027

Dopo oltre vent’anni dal controverso e clamoroso successo, Mel Gibson è al lavoro per raccontare il seguito ne ‘La Resurrezione di Cristo‘, che sarà distribuito in due parti, entrambe legate a date simboliche della tradizione cristiana: la prima uscirà il Venerdì Santo, il 26 marzo 2027, mentre la seconda arriverà in sala il 6 maggio, giorno dell’Ascensione, esattamente 40 giorni dopo. Nel ruolo di Gesù è stato scelto l’attore finlandese Jaakko Ohtonen. A interpretare Maria Maddalena è l’attrice cubana Mariela Garriga, ruolo interpretato da Monica Bellucci nel primo film. Nel cast anche gli attori italiani Kasia Smutniak (che sostituisce Maia Morgenstern nel ruolo di Maria), Pier Luigi Pasino scelto per interpretare Pietro, Riccardo Scamarcio per Ponzio Pilato e Andrea Pennacchi per Gamaliele, un membro del Sinedrio. Tra gli attori anche Rupert Everett. A causa delle polemiche per ‘La Passione di Cristo’ è stato per anni ai margini di Hollywood. Nel 2006 ha diretto ‘Apocalypto’ in lingua maya.