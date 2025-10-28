Campania, l’affondo di Calenda contro Fico: “Ha imbarcato chiunque e vuole vincere con le clientele”

Regionali

Il leader di Azione accusa l'ex presidente della Camera di avere nelle sue liste personaggi di ogni genere che lo condizioneranno

Le regionali in Campania si arricchiscono di un altro attacco. Stavolta è Carlo Calenda, leader di Azione, a buttare strali contro Roberto Fico, il candidato a presidente del centrosinistra, accusandolo di avere imbarcato di tutto pur di vincere.

Le parole di Calenda e “Gigino a Purpetta”

Intervenendo a “L’aria che tira”, su La7, Calenda ha detto di Fico: “Si candida col figlio di Mastella, il figlio di De Luca, il figlio di Gigino a Purpetta… È la politica, le alleanze”, sottolineando con tono sarcastico come questi legami familiari e di potere rappresentino, secondo lui, la deriva del sistema politico locale.

“Mica vince perché si chiama Fico — ha aggiunto Calenda— ma perché le elezioni regionali nel Sud Italia sono gestite da voti clientelari: siccome ha sia i voti di Manfredi che quelli di De Luca. Fine, lo sappiamo”.

La rimonta di Cirielli

La percezione generale è nella forte rimonta di Edmondo Cirielli. La sua credibilità e la sua autorevolezza, unite alle tanti contraddizioni del centrosinistra, sono elementi che rendono sempre più forte la figura del viceministro degli esteri, esponente di spicco di Fratelli d’Italia.

I De Luca e il “protettorato”

Come ha spiegato Carlo Calenda, Roberto Fico sembra essere schiacciato innanzitutto dal “protettorato” della famiglia De Luca. Il capostipite, Vincenzo, presidente uscente, ha organizzato una lista civica forte per condizionare il futuro governo regionale. Il figlio, Piero, deputato e neo segretario regionale del Partito Democratico, si è preso la forza politica principale.

In mezzo, vecchi volponi come Clemente Mastella che ha fatto una sua lista mettendo il figlio Pellegrino. Insomma, Fico si muove come un asino in mezzo ai suoni.

Se vince Fico chi governerà la Campania?

La domanda sorge spontanea: se dovesse vincere Roberto Fico chi è che governerà la Campania? I De Luca, probabilmente. Come ha detto lo stesso Cirielli, l’ex presidente della Camera è, “una persona perbene senza nessuna esperienza amministrativa”. E quindi è più che lecito pensare che Fico sarà una sorta di simbolo platonico, mentre il potere vero resterà nella mani di chi ce l’ha: “Don” Vincenzo e famiglia.