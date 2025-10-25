Mastella, da democristiano a neo-grillino: in Campania si schiera a sostegno di Fico candidando il figlio…

Tengo famiglia

Il sindaco di Benevento fa l'ennesima giravolta appoggiando i pentastellati in Campania. La cronaca di una lunga carriera politica

Clemente Mastella da Ceppaloni è diventato deputato della Dc a soli 29 anni. Il 1976. 49 anni dopo è sindaco di Benevento. Nel frattempo, dopo avere fatto “l’estremista di centro” per tutta la vita oggi appoggia Roberto Fico, il candidato dei Cinquestelle alla presidenza della Regione Campania. Candidando il figlio Pellegrino nella sua lista.

Una vita da Clemente

Dopo la fine della prima Repubblica, Mastella fonda insieme a Pierferdinando Casini il CCD. Si allea con il polo della libertà e vince le politiche andando a fare il ministro del lavoro. Poi rompe con Berlusconi e da vita, insieme a Cossiga, a un gruppo di fuoriusciti del centrodestra a un’area che si allea con la sinistra. Quindi, fonda l’Udeur, con la quale vince le elezioni politiche del 2006. Ma sarà lui, dopo l’inchiesta giudiziaria che travolge la moglie Sandra (estranea a tutte le accuse) a far cadere il governo Prodi da ministro della giustizia spalancando le porte al Berlusconi quater.

L’anno dopo ritorna nel centrodestra. Berlusconi lo fa eleggere parlamentare europeo. Ma l’idillio non dura a lungo. Clemente torna a fare il sindaco di Benevento, elegge la moglie deputata di nuovo nel centrosinistra e si converte sulla strada del post grillismo, diventando un alleato di Roberto Fico.

Fico e il suo ..portafortuna

Oggi Clemente Mastella si è detto sicuro della vittoria di Roberto Fico. “Io porto fortuna”, ha detto. Pochi giorni fa, invece, commentando la diaspora all’interno della coalizione con le liti tra lo stesso Fico e Vincenzo De Luca, aveva parlato di “concreto rischio di sconfitta in Campania“. Ma siccome la famiglia viene prima di tutto, ecco spuntare la candidatura del figlio Pellegrino nella lista civica, “Noi di centro, noi di sud”. Una cosa che ha suscitato l’ilarità del centrodestra.

Martusciello: “Potrebbe fare l’assessore alla famiglia: la sua..”

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, gli ha dato la risposta migliore: “Mastella potrebbe essere un ottimo assessore alla famiglia, la sua. Ma non lo sarà, perché Fico perderà. Mi chiedo però che senso abbia stare in un partito in cui a ogni elezione o c’è la moglie, o c’è il figlio, o c’è lui. Per fortuna la sua cronaca politica è finita e di lui non si parlerà nemmeno nei bar”. In fondo la famiglia è la cosa più importante per un uomo.