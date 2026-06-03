Roland Garros, a Parigi il cielo è sempre più blu, epico Flavio Cobolli: si impone su Auger Aliassime e vola in semifinale

Foto: Ansa / Mohammed Badra (3 giugno 2026)

Trionfo azzurro

A Parigi il cielo è sempre più blu: il sogno italiano tinge di tricolore i campi del Bois de Boulogne con Flavio Cobolli autore di storica impresa: si impone sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio finale di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. E ora giocherà contro il vincente del derby italiano di stasera tra Berrettini e Arnaldi.

Roland Garros, Cobolli da sogno

Eppure, alla vigilia del Roland Garros, con l’eliminazione prematura di Jannik Sinner e l’assenza di Lorenzo Musetti, in pochi avrebbero scommesso sull’ennesimo Slam da protagonisti per i colori azzurri. Eppure, la terra rossa di Parigi si è trasformata nel palcoscenico di un’impresa senza precedenti: per la prima volta nella storia di un Major, l’Italia ha schierato ben tre tennisti nei quarti di finale, garantendosi la certezza del decimo Slam consecutivo con almeno un azzurro tra i migliori quattro.

Il tennista romano si impone per 3 set a 1 sul canadese Auger-Aliassime

A guidare quella che già tutti i commentatori sportivi (e non solo) definiscono una straordinaria spedizione è un favoloso Flavio Cobolli. Romano, classe 2002, il giovane talento azzurro ha avuto la meglio in quattro set su Felix Auger-Aliassime, che sulla terra parigina cade ancora una volta per mano di un italiano, come ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, quando Lorenzo Musetti lo batté nella finale per il terzo posto. Con oggi, il tennista il cui talento sta letteralmente esplodendo, firma un’autentica impresa conquistando una storica semifinale al termine di una battaglia epica e colma di equilibrio contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Un avvincente scontro testa a testa, poi risolto dal cuore e dalla tenacia dell’azzurro

Un match sul filo del rasoio che i bookmaker della vigilia (con Sisal e Snai che offrivano l’azzurro a 1,85 contro l’1,95 del nordamericano) avevano ampiamente pronosticato come un avvincente scontro testa a testa, poi risolto dal cuore e dalla tenacia dell’azzurro. Ora per Cobolli il sogno si fa concreto: la sua vittoria del torneo viene quotata dai bookie a un clamoroso 7,50. Davanti a lui, nei pronostici, resiste solo il grande favorito del tabellone Alexander Zverev (offerto a 1,72).

Cobolli mette il turbo e vince pure contro il vento

E dopo la storia, il resto è cronaca. Cronaca sportiva per l’esattezza: il 24enne azzurro, testa di serie numero 10, supera il canadese, numero 4 del tabellone, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in tre ore e 24 minuti di gioco. Dopo aver perso il primo parziale, in un match inizialmente condizionato dal vento, Cobolli scatta. Il tetto sul campo Philippe Chatrier viene chiuso e l’azzurro fa partire la rimonta.

Flavio in semifinale di uno Slam per la prima volta

Sotto di un break, Flavio inanella 4 game di fila e chiude 6-4 pareggiando i conti. Nel terzo set, gli equilibri saltano nel settimo game con un break decisivo. Poi, nel quarto set, l’azzurro accelera e mette definitivamente il turno nel quinto game: rovescio chirurgico, break decisivo (3-2) e chiusura 6-4 per il trionfo.

Cobolli approda in semifinale in un torneo dello Slam per la prima volta in carriera. Ma la festa del tennis italiano a Parigi non finisce qui. Alle spalle di Cobolli, i riflettori si spostano sul caldissimo derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Una sfida fratricida valevole per i quarti, che vede il finalista di Wimbledon 2021 favorito a quota 1,52 rispetto al 2,50 del ligure.

Chiunque vincerà, l’Italia ha già vinto: perché la semifinale di venerdì sarà tutta made in Italy, con uno tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi in campo. Nella finale di domenica 7 giugno, dunque, ci sarà di sicuro un tennista azzurro, con la racchetta tricolore sempre più di moda sulle passerelle in terra battuta di Francia. Lo abbiamo detto in apertura del resto: a Parigi, il cielo sempre più blu…