Fuga da Fico e dal campo largo: in Campania centinaia di ex candidati di De Luca verso il centrodestra

Le regionali

Un centinaio di dirigenti del movimento del governatore uscente passati in Forza Italia. Salgono sempre più le quotazioni di Edmondo Cirielli

A tre giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre aumentano i problemi per Roberto Fico e il campo largo. Malumori evidenti nel team di Vincenzo De Luca, il governatore uscente, che presenterà una sua lista, “A testa alta”. Il presidente potrebbe candidarsi ma nel suo gruppo c’è chi non accetta l’investitura dell’ex presidente della Camera e si sta spostando verso Forza Italia.

Almeno 100 militanti passati in Forza Italia

Sono almeno un centinaio i militanti della formazione civica di Vincenzo De Luca che sono passati in Forza Italia. Si tratta perlopiù di amministratori locali. Una rappresentanza sarà candidata nelle liste a supporto di Edmondo Cirielli. A fare traboccare definitivamente la goccia nel vaso l’input di Fico al governatore uscente di non inserire il suo nome nella lista civica. I dissapori evidenti tra Fico e De Luca non sono passati inosservati.

Da Caserta a Napoli emorragia per De Luca

I nomi dei dissidenti che saranno candidati con Forza Italia e le liste civiche a supporto di Cirielli saranno svelati sabato prossimo, in occasione del countdown per la presentazione delle liste. Si tratta di consiglieri comunali e provinciali del casertano e del napoletano. Quelli già certi sono Nicola Caputo e Giovanni Zannini. Tutta gente estranea al Pd ma vicina a De Luca, che aveva sostenuto il governatore alle precedenti elezioni. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha parlato di ” un passo in avanti significativo per il partito e per tutto il centrodestra”.

Il governatore paga il baratto per il figlio Piero

A De Luca i suoi (ex) amici imputano il fatto di avere accettato la candidatura di Roberto Fico in cambio del baratto con la segreteria regionale del Pd affidata al figlio Piero, deputato. Il “rais” salernitano punta a essere decisivo per l’elezione di Fico e a condizionarne la legislatura. Ma l’emorragia all’interno del suo movimento cambia, e di molto, le carte in tavola.

La crescita di Cirielli

La presenza di una figura moderata e credibile come Edmondo Cirielli sta facendo registrare una forte crescita di consensi. Perché attrae candidati ed esponenti del “mondo di mezzo” del centrosinistra, quella parte prevalentemente centrista che aveva riposto fiducia in De Luca. Non a caso una vecchia volpe come Clemente Mastella ha messo in guardia la coalizione dal concreto rischio di andare incontro a una sconfitta. Un’ipotesi che forse non dispiacerebbe allo stesso De Luca, che non nasconde la sua avversione sia per Fico che per la segreteria nazionale del Partito Democratico.