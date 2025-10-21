Cirielli lancia la sfida a De Luca e a Fico: “Con me finirà la stagione delle clientele in Campania”

Verso le regionali

Il viceministro degli esteri, candidato del centrodestra, parla della necessità di riportare la trasparenza. Le sue quotazioni crescono ogni giorno. E Schlein teme il flop

Edmondo Cirielli lancia la sfida a Roberto Fico e a Vincenzo De Luca. Il candidato del centrodestra alle regionali in Campania, che è anche viceministro degli esteri, parla dei suoi programmi per la Regione e indica un segnale preciso in vista dell’appuntamento del 23 e 24 novembre prossimi. Con un obiettivo preciso: far termibare la lunga stagione delle clientele del centrosinistra.

Le parole di Cirielli: “Basta con gli amici degli amici”

“Ho servito lo Stato in divisa e nelle istituzioni per tutta la mia vita. Da ufficiale dei carabinieri, poi da parlamentare e oggi da viceministro degli Esteri, ho sempre agito con un principio chiaro: difendere la legalità e mettere il merito davanti a ogni privilegio. Con me presidente finirà la stagione delle clientele e dei favori agli amici degli amici”, ha detto Edmondo Cirielli.

“Inizieremo la stagione della trasparenza”

Il viceministro degli esteri di FdI ha aggiunto che, “Nessuno potrà condizionare le nostre scelte. In Campania torneranno la trasparenza e il rispetto delle regole. Apriremo porte e finestre nei palazzi del potere, restituendo ai cittadini ciò che è loro: una Regione limpida, giusta e vicina alla gente. Noi vogliamo una Campania che diventi un modello per l’Italia, che rialzi la testa, che torni a credere nelle proprie forze, senza favoritismi. Sarò un presidente tra la gente, nei territori, ad ascoltare e decidere insieme con i cittadini. Riporteremo la politica nelle piazze, tra le persone, dove è nata”.

Una partita più che aperta

In Campania la partita per le elezioni regionali è più che mai aperta. Le crepe nel centrosinistra, con De Luca che non gradisce Roberto Fico, stanno facendo si che molti candidati virino verso le liste del centrodestra. Il pentastellato sembra confermare tutti i suoi limiti. Non ha il carisma di De Luca e allo stesso tempo ne soffre la presenza ingombrante.

La forza di Cirielli? La credibilità

Edmondo Cirielli ha dalla sua la forza della credibilità. La Campania ha bisogno di una svolta. Una vittoria di Fico sarebbe una vittoria di Pirro, perché dietro di lui ci sarebbe sempre l’ombra pesante di “Don Vincenzo”. Che ha fatto una sua lista e ha imposto il figlio Piero alla guida regionale del Pd.

Se perde la Campania Schlein a rischio dimissioni?

Perdere la Campania per la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, sarebbe un colpo tremendo. Ha perso Marche e Calabria, perderà il Veneto e la vittoria in Toscana sarebbe troppo poco per lei. Deve assolutamente vincere in Campania e Puglia. Basterà perderne una sola di queste due Regioni e si aprirà una fronda enorme che potrebbe costringerla alle dimissioni.