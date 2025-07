Oltraggio alla lapide di Giacomo Matteotti, La Russa: “Atto ignobile, pagò con la sua vita per la libertà”

Brutale gesto vandalico

Il fatto è accaduto a Roma, in Lungotevere Arnaldo da Brescia. Dalla seconda carica dello Stato a tutte le forze politiche un coro unanime di sdegno

Danneggiata la lapide in marmo davanti al monumento dedicato a Giacomo Matteotti, in Lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Flaminia che hanno effettuato un sopralluogo, e i rilievi tecnico scientifici. I militari indagano sull’accaduto. Matteotti deputato socialista, fu ucciso il 1924, per le sue posizioni antifasciste. Indignazione da tutte le forze politiche e dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.

La Russa: “Inaccettabile offesa a Matteotti”

“Esprimo ferma condanna per l’atto vandalico perpetrato ai danni del monumento dedicato a Giacomo Matteotti , sul lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma. Un gesto inaccettabile e vile che colpisce chi pagò con la vita la difesa dei suoi convincimenti ideali e politici”, scrive sui social Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato.

Da Giuli ai leader politici un coro unanime

Il ministro della cultura, Alessandro Giuli , stamattina è andato al monumento dedicato a Giacomo Matteotti , a Roma, per verificare i danni subiti dalla lapide. “Ho voluto testimoniare il mio sdegno personale e la vicinanza del Ministero della Cultura alla figura di Giacomo Matteotti “, ha detto Giuli . “Questo atto vandalico è un gesto grave, che colpisce un luogo della memoria civile condivisa. Episodi di questo genere non devono essere sottovalutati: il rispetto per una delle figure fondative della coscienza democratica italiana è un dovere che chiama in causa tutti. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e assicuro l’immediata disponibilità del ministero della cultura a collaborare per il ripristino del monumento”, ha continuato il ministro della cultura.

Sdegno è stato espresso da tutte le forze politiche. Da Elly Schlein segretaria nazionale del Pd, a Licia Ronzulli di Forza Italia, Maria Elena Boschi di Italia Viva. Gli inquirenti stanno lavorando per verificare se dietro questo gesto vandalico si nascondano sigle para-politiche o se si sia trattato di un atto singolo.