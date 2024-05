Matteotti, Meloni: “Commemoriamo un uomo libero ucciso da squadristi fascisti per le sue idee”

La Camera onora Giacomo Matteotti con una cerimonia di celebrazione a 100 anni dal suo ultimo discorso a Montecitorio prima dell’agguato, alla presenza della premier Giorgia Meloni. Che in Aula ha ricordato la lezione di libertà del deputato socialista vittima dello squadrismo fascista. “Il 30 maggio 1924, Giacomo Matteotti ha pronunciato nell’Aula della Camera il suo ultimo discorso, che gli sarebbe poi costato la vita. In quel discorso”, ha detto la presidente del Consiglio, “Matteotti difese la libertà politica, incarnata nella rappresentanza parlamentare e in libere elezioni. Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee”.

Meloni: ricordiamo un uomo libero e coraggioso vittima dello squadrismo fascista

“Onorare il suo ricordo – ha proseguito – è fondamentale per ricordarci ogni giorno, a distanza di 100 anni da quel discorso, il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no. La lezione di Matteotti, oggi più che mai, ci ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto, sulla libertà. Non sulla violenza, la sopraffazione, l’intolleranza e l’odio per l’avversario politico”, ha concluso la premier.

Un lungo applauso al termine del video sul leader socialista

Ad aprire la cerimonia dopo l’Inno nazionale eseguito dalla Banda Interforze (alla quale hanno preso parte il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente del Senato La Russa) è stato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha ricordato l’ultima seduta parlamentare di Matteotti prima dell’agguato in cui perse la vita. “Esattamente 100 anni fa, dallo scranno di quest’Aula dove è stata apposta una targa in suo ricordo, Giacomo Matteotti pronunciò il discorso che gli sarebbe costato la vita. A perenne ricordo del suo sacrificio, questo scranno non sarà più assegnato ad alcun deputato”, ha detto. In quella seduta – ha ricordato ancora Fontana- Matteotti domandò l’annullamento in blocco dell’elezione dei deputati di maggioranza, denunciando il clima di intimidazioni e violenze in cui si erano svolte. Denunciò in modo dettagliato i brogli e le falsificazioni compiuti dai fascisti nei seggi elettorali di tutto il Paese”.

Il concorso Matteotti per le scuole

Il presidente della Camera ha poi dedicato un passaggio al concorso “Matteotti per le scuole”. “I lavori degli studenti vincitori del concorso, che saranno oggi premiati, ci ricordano che la sua morte non è stata vana. Egli resta uno straordinario esempio di rigore morale e impegno civile per i nostri giovani. Nel ricordo indelebile di Giacomo Matteotti, possa la nostra democrazia crescere e svilupparsi sempre di più”. Un lungo applauso ha accompagnato il video su Matteotti, che ha ripercorso l’attività politica del leader socialista fino all’omicidio del 10 giugno del 1924. In Aula tra i presenti anche gli ex presidenti della Camera Violante, Casini e Fini, l’ex premier Mario Monti, i ministri Nordio e Abodi e la segretaria dem, Elly Schlein. “Proprio la storia di Matteotti ci insegna che le democrazie incapaci di decidere aprono i cancelli all’autoritarismo”. Così Violante nel suo intervento a cento anni dall’ultimo discorso del leader socialista in Aula del 30 maggio del 1924.