Spagna, Sanchez demonizza Vox ma i suoi amici cantano “L’internazionale”, l’inno degli stalinisti

La Spagna va al voto con l’incubo Vox per i socialisti del premier Sanchez, e la possibilità, di perdere le elezioni a vantaggio della coalizione che vede insieme il fronte dei moderati. Quasi tutta la campagna elettorale del fronte progressista che governa la penisola iberica ha ricalcato la linea Letta delle elezioni politiche in Italia: demonizzazione dell’avversario e invocazione del “pericolo fascista”. Una posizione di profonda incoerenza che nasconde, invece, le nostalgie interne al mondo della sinistra spagnola, che si proclama riformista ma chiude la campagna elettorale, come è successo ieri, intonando le note dell’Internazionale socialista. L’ennesima contraddizione di una coalizione che è indietro nei sondaggi rispetto all’alleanza moderata.

Gasparri su Sanchez:” Parla contro Vox cantando l’inno degli stalinisti”

“In attesa delle elezioni spagnole di domenica molti, in Italia, da sinistra mettono in discussione il partito Vox come possibile alleato del favorito Partito Popolare. Ma guardando il telegiornale italiano di questa sera ho visto, con orrore, che la manifestazione conclusiva della campagna elettorale del Partito Socialista, che ha espresso in questi anni il primo Ministro iberico , si è chiusa con il canto L’Internazionale. L’inno di Lenin, di Stalin, del comunismo internazionale”. Lo ha dichiarato il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri. “Un inno legato a una storia di massacri, di genocidi, di orrori-ha aggiunto l’esponente di Forza Italia-. E quindi qui si discetta dagli alleati del Partito Popolare in Spagna e non si dice nulla sulla radice ideologica inquietante e minacciosa dei socialisti spagnoli. È una vergogna che ci sia un partito che ha governato, in questi anni, un Paese dell’Unione Europea che canti ancora L’Internazionale nelle sue manifestazioni,-ha concluso Gasparri- un canto che evoca lo stalinismo, che evoca i gulag, che evoca la storia di orrore, di massacri e di vergogna del comunismo per l’appunto internazionale. Che orrore questi socialisti spagnoli” .