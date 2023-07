Vox e i popolari spagnoli insieme verso la maggioranza assoluta, il sondaggio che fa sognare la Spagna

L’ultimo sondaggio in Spagna realizzato da El Pais, quando oramai mancano solo cinque giorni al voto di domenica, decreta che i popolari spagnoli sono sempre in testa nei sondaggi, con il 32,9% e, insieme a Vox, ad un soffio dalla maggioranza assoluta. E questo mentre i socialisti di Pedro Sanchez continua a confidare nella rimonta e si attesta al 28,7.

Domani scatta il silenzio elettorale per i rilevamenti e questa fotografia dell’ultimo sondaggio conferma che il Pp non avrebbe i voti per votare da solo, attestandosi tra i 131 e i 139 seggi, ma dovrebbe necessariamente entrare in coalizione con Vox, cosa che darebbe un ruolo nel governo ad una formazione di Centrodestra per la prima volta in Spagna dalla caduta di Franco nel 1975.

La formazione guidata da Santiago Abascal viene data al 13,5%, percentuale che gli assicurerebbe tra i 37 e i 40 seggi, permettendo così alla coalizione di sfiorare la maggioranza assoluta di 176 dei 350 deputati.

Vox appare impegnata in una battaglia per il terzo posto con la coalizione di sinistra Sumar, guidata dalla vice premier Yolanda Diaz, che attualmente ha il 13,7%.

Il vantaggio del Pp viene registrato nella maggioranza degli ultimi sondaggi che si stanno pubblicando in queste ore in Spagna, ma ce ne è uno, realizzato dal Centro de Investigaciones Sociológicos che invece rovescia i pronostici prospettando la vittoria socialista con il 32,2% ed un vantaggio di 1,4% sui popolari.

In questo rilevamento il blocco del centrosinistra avrebbe il 47,1% – con Sumar al 14,9% – e quello di centrodestra al 42,6%, con Vox all'11.8%.