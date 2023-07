Caldo, da lunedì temperature vicino ai 50 gradi: ecco le 15 città da bollino rosso

“Quello che stiamo vivendo non è ancora niente”. Lo ha detto un autorevole metereologo, Mattia Gussoni di meteo.it. Il caldo opprimente è destinato ad aumentare e a diventare record la prossima settimana, quando “Caronte” lambirà i cinquanta gradi alle isole. Ci sarà un aumento ulteriore nel weekend ma il picco del caldo è atteso nella prossima settimana quando si registreranno nuovi record di temperatura. In questi giorni si potrebbero registrare anche 8-10 gradi in più rispetto alle temperature che sono tipiche per il mese di luglio, differenti rispetto alla media dell’estate mediterranea . Le temperature che ci toccherà sopportare sono fuori scala dal punto di vista climatico.

Attenzione ad anziani e cardiopatici, bere molto

Forse è utile sottolineare che le ondate di caldo spesso vengono in qualche modo sottovalutate ma l’impatto sulla salute è significativo, perciò bisogna semplicemente esserne consapevoli e alzare un poco la soglia di attenzione, perché gli aumenti di temperatura sono tra i fenomeni medio climatici maggiormente capaci di metterci fisicamente in difficoltà. Il numero delle vittime premature può essere davvero molto alto: è quindi necessario prestare attenzione alle fasce più deboli, anziani e bambini, e per chi ha delle patologie, soprattutto cardiache o cardiovascolari. Per questo, il caldo record va affrontato con cautela. E quindi non uscire nelle ore di punta, indossare abiti leggeri, bere circa tre litri di acqua ogni giorno, stando attenti che non sia gelata. Ventilatori ed aria condizionata sono indispensabili soprattutto per anziani e malati.

Caldo record: da sabato 15 città da bollino rosso

Intanto aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Le città con meteo da bollino rosso passano infatti da 10, oggi, a 15 sabato e 16 domenica. Domani, le città in rosso sono Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica vi si aggiungerà anche Palermo.