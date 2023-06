Caldo record, 250 euro di spesa per l’aria condizionata nel periodo estivo. I consigli per risparmiare

L’arrivo di Scipione ha inaugurato, proprio nel giorno del solstizio, l’estate. Temperature record destinate rapidamente a scendere ma con la naturale prospettiva di (almeno) un bimestre da bollino rosso. Un aumento di costi per tantissime famiglie italiane che orma hanno il condizionatore , usato mediamente non meno di sei ore il giorno. Tradotti in euro significano una spesa giornaliera di 3,60, che fanno 250 euro considerando settanta giorni di calura.

Il bonus concesso dal Governo

Il Governo ha concesso anche per quest’anno il bonus per l’acquisto del condizionatore. Si può usufruire di un ulteriore sconto offerto dal bonus mobili 2023: si può portare in detrazione l’acquisto del condizionatore per il 50% della spesa fino a un tetto massimo di 8.000 euro, che sia per installazione o per sostituzione di vecchi condizionatori. Un incentivo importante che consentirà a tante famiglie di poter acquistare l’impianto sostanzialmente a metà prezzo.

Come risparmiare

Ci sono tante possibilità per risparmiare energia elettrica e tenere la casa fresca. Innanzitutto, ventilare al mattino presto. È in quel momento che le temperature sono più basse. Quindi aprite le finestre di tutta la casa per almeno 15 minuti per cambiare l’aria all’interno. Poi, tirate le tende. Sebbene non siano termiche, le tende svolgono una funzione isolante che può aiutare ad allontanare il calore. Ma la cosa più importante è tenere chiuse porte e tende. Il 30% del calore penetra attraverso le finestre , soprattutto negli orari di punta tra le 12 e le 16.

Abiti freschi e notte

La cosa migliore per contrastare un’ondata di calore in casa è indossare abiti larghi e freschi. Come per la biancheria da letto, meglio se è di lino o cotone. Evitate il più possibile i materiali sintetici. Importante aprire le finestre nelle ore notturne, quando la temperatura è scesa . Tutto questo consentirà anche il necessario ricambio d’aria.

Le piante aiutano a rinfrescare

Che amiate il verde o meno , le piante d’appartamento sono un valido alleato per raffreddare l’ambiente domestico, contribuendo ad abbassare la temperatura addirittura fino a 5 gradi. Ci sono piante da interno molto facili da curare. Quelli con grandi foglie verdi sono tra le migliori. Annaffiatele a fine giornata o molto presto al mattino, prima che il sole diventi troppo caldo: l’evaporazione servirà a raffreddare l’ambiente e fornire umidità.

Ventilatori ok

I ventilatori aiutano molto a combattere il caldo consumando pochissimo. Metteteci un asciugamano sotto per assorbire la condensa. Potete anche usare una bottiglia di plastica con acqua ghiacciata. Non funzionano come l’aria condizionata ma aiutano certamente a fronteggiare la calura.