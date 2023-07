Arriva l’anticiclone “Cerbero”, temperature fino a 45 gradi. Italia nella morsa del caldo

Torna il grande caldo sull’Italia. Dopo “Scipione” che due settimane fa ha attraversato la penisola, arriva ” Cerbero” che porterà temperature altissime , fino a 45 gradi, e che per almeno tre giorni renderà bollente il nostro Paese. L’anticiclone africano Cerbero sarà più potente di Scipione (il primo che abbiamo incontrato in questo inizio estate). Cerbero inizierà a salire con prepotenza verso l’Italia a partire da venerdì e nei giorni successivi infiammerà tutte le nostre regioni.

Sardegna terra più bollente

Cerbero,( dal nome del cane-mostro a tre teste cantato da Dante nella sua Divina Commedia e posto a guardia degli Inferi), distribuirà l’intensità del caldo africano in maniera diversa su tre zone d’Italia, rappresentate metaforicamente dalle tre teste.

La prima zona è quella del Sud e delle Isole Maggiori: a partire dal weekend, soprattutto in Sardegna le temperature massime potrebbero superare facilmente i 40°C, con picchi persino di 45°C sulle zone interne meridionali dell’isola.

La seconda zona è rappresentata dall’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica. Su Toscana e Lazio i valori termici diurni toccheranno i 36-37°C, per esempio a Firenze e a Roma.

La terza zona è il Nord: qui, anche se il caldo si farà comunque sentire quasi come al Centro, si dovrà fare i conti con la possibilità di qualche temporale di calore che potrebbe interessare specialmente l’arco alpino, soprattutto di confine.