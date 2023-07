Accoltellò una turista israeliana a Termini: clochard polacco condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere

Condannato a sette anni e quattro mesi, al termine di un procedimento svolto con rito abbreviato, Alexander Chomiak, il 24enne che il 31 dicembre scorso ha accoltellato una turista israeliana alla stazione Termini di Roma. Lo ha deciso il gup della Capitale. Nei suoi confronti l’accusa è di tentato omicidio e porto di arma impropria. Il pm aveva chiesto una condanna a 8 anni. Secondo una perizia psichiatrica disposta dal giudice l’imputato è risultato capace di intendere e di volere al momento dell’aggressione.

L’aggressione di San Silvestro

Identificato subito come il responsabile dell’accoltellamento di Abigail Dresner, per Chomiak il 31 dicembre si era ipotizzata anche un’ipotesi razziale, visti i simboli ebraici sullo zainetto della ragazza, ma la polizia gli contestò il tentato omicidio senza l’aggravante dell’odio razziale. Il ragazzo viveva di espedienti. Spesso vestendosi in modo uguale, di nero. Con il suo ormai immancabile capello a visiera, lo stesso che indossava quando ha accoltellato la sua vittima in stazione e quando è stato riconosciuto e fermato. All’epoca la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Per molti media si trattava del solito “squilibrato”. Un’ipotesi smentita oggi dal tribunale.