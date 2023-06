Vasco Rossi, addio vita spericolata: nella rossa Bologna canta contro “Meloni, Berlusconi e Salvini” (video)

«Adesso si pensa sempre e solo al consenso, consenso, consenso. Invece i politici dovrebbero preoccuparsi di risolvere i problemi della gente di questo paese, che ne ha tantissimi»: Vasco Rossi, 71 anni, presenta il suo tour e prova sull’usato sicuro. Addio vita spericolata, a poche ore dal debutto del suo Vasco Live 2023 allo Stadio Dall’Ara, nella rossa Bologna, va sul sicuro. Dà così fiato alle trombe, anzi ai tromboni, nel modo più banale che ci sia.

Annuncia ai giornalisti che nel brano ‘T’immagini’, previsto per secondo nella scaletta del concerto di stasera e proposto in versione aggiornata, le strofe sono adattate ai tempi: ”Meloni, Berlusconi, Salvini raccontano favole. Ma anche i comunisti e i cinque stelle”, canta Vasco. I comunisti e i 5 Stelle. Dimentica qualcuno? Magari tra i comunisti Vasco Rossi annovera anche il Pd di Elly Schlein? La rima è troppo difficile da fare? O c’è stata una fatale dimenticanza?

Poi viene facile pensare che a Bologna il Pd non solo spadroneggia, ma è anche severamente vietato ironizzare sulla segretaria Elly Schlein. Basti pensare al murale che sbeffeggiava la Schlein con borsa di Dior e rivista Vogue in mano, fatto sparire in poche ore da qualche ignota mano sinistra.

Vasco Rossi, il rocker diventa profeta della banalità

Il rocker emiliano fa un po’ tenerezza quando dice frasi che suonano come chiacchiere da bar della sua Zocca: «Sento molte favole, favole, favole. Si sentono gran bei discorsi che alla fine sono discorsi, ma non sento decisioni su questioni reali. Adesso c’è una narrazione di grandeur dell’Italia che non è vera. L’Italia non conta niente nel mondo. È una grazia se siamo in Europa». Vasco, molto furbescamente, dice che non è una questione di fazioni politiche: «Distinzione tra destra o sinistra? Non me ne frega un cazzo. Qui il punto è che i politici non fanno gli interessi di questo Paese, fanno i loro interessi personali per avere dei voti».

Addio Vita spericolata insomma, dimenticato il provocatore di “Colpa d’Alfredo”, Vasco Rossi parla come un pensionato qualunquista. Ma il profeta della trasgressione e della provocazione, che canterà sotto le Due Torri stasera e domani sera e poi l’11 e il 12 giugno, raggiunge l’apice della banalità quando dice: «Boccio quasi tutti. Si salva solo Pannella, che non c’è più. I politici non fanno gli interessi di questo Paese, ma i loro interessi personali». Profondità rasoterra. Mancavano solo le frasi “Non ci sono più le mezze stagioni” e “Si stava meglio quando si stava peggio”. Ma non è escluso che le abbia tenute in serbo per declamarle stasera davanti ai 40mila spettatori del Dall’Ara.