Claudio Baglioni è già pentito dell’invito alla Schlein: “Basta cene a casa mia, non mi arruolate”

Claudio Baglioni sembra già pentito dell’invito a cena a Elly Schlein, che è stato riportato su alcuni quotidiani con dovizia di particolari. Il cantautore romano ne ha fatto cenno in occasione del lancio di ‘Tutti su! Buon compleanno Claudio”, il film che raccoglie il meglio dei 12 concerti tenuti nel giugno scorso a Caracalla.

Alla domanda di una cronista: «Come festeggerò il compleanno?», Baglioni che il 16 maggio compirà 72 anni, ha tagliato corto con un sorriso sardonico: «Non credo che farò una cena a casa mia. E se le farò ci saranno molte meno persone». Il riferimento di Baglioni è chiaramente alla cena alla quale ha partecipato anche Elly Schlein con altri esponenti del Partito democratico. Una sezione del Pd a casa Baglioni? L’artista romano, che è stato massacrato negli anni ’70 e ’80 dalla sinistra per il suo disimpegno politico e per le sue canzoni troppo lontane dallo spirito post sessantottino, con il tempo ha acquisito un suo ecumenismo che gli ha fatto conquistare consensi trasversali.

Baglioni sulla cena indigesta con la Schlein

Contro arruolamenti frettolosi, l’autore di Questo piccolo grande amore e di altri classici della musica leggera, ha messo i puntini sulle i. «Ci tengo a sottolineare he tutte le persone che c’erano a casa mia quella sera erano tutti ospiti nello stesso identico modo: non ho mai fatto classifiche tra un ospite e un altro». Insomma, Baglioni ha ricevuto nel suo attico ai Parioli la Schlein come un’ospite qualsiasi. Quasi a sua insaputa.

«Purtroppo questi sono i nostri tempi – ha rimarcato il cantautore – anche se uno fa una cena è come se si dovesse mettere un elmetto per entrare in una barricata delle mille guerre che ogni giorno si fanno, stupide e insensate che nutrono di banalità il pubblico. E rendono banali anche certi giornalisti che io apprezzavo».