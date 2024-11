Emergenza maltempo nel Catanese, atteso un miglioramento. Il plauso di Musumeci a tutte le unità impegnate

«La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sulla Sicilia orientale e in particolare sul Catanese conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che ci troviamo di fronte alla “nuova normalità”. Da Nord a Sud, sarà questa la difficile realtà con la quale dovremo convivere. L’unico strumento di cui disponiamo per mitigarne le conseguenze si chiama prevenzione, strutturale e non», ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Che poi a stretto giro ha aggiunto anche: «Intanto, ho disposto con il capo dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano l’invio a Catania già stasera di due tecnici esperti, a supporto degli operatori locali».

Maltempo nel Catanese, Musumeci in costante contatto con la Prefettura

E ancora. «Il previsto miglioramento delle condizioni del tempo nelle prossime ore consentirà il ripristino della viabilità, dopo la chiusura dell’autostrada Messina-Catania. Con il prefetto del capoluogo etneo Maria Librizzi e con il dirigente del dipartimento regionale Salvo Cocina sono in costante contatto telefonico, mentre mi sento di esprimere un plauso a tutte le unità impegnate in questo momento a rendere meno difficili i disagi delle persone coinvolte», ha concluso Musumeci.

Atteso un miglioramento nelle prossime ore

Nel frattempo, in riferimento proprio a quanto detto dal ministro, mentre l’emergenza maltempo va avanti, si attende un miglioramento nelle prossime ore. Il dato è emerso dal vertice tenutosi questo pomeriggio in Prefettura a Catania. Ad aprire il dibattito il Prefetto, Maria Carmela Librizzi, che ha spiegato: «La call ha riguardato la zona tra Riposto, Mascali e Giarre, ma non ci sono stati né feriti, né dispersi. L’autostrada è stata parzializzata nella carreggiata in direzione Catania».

L’intervento delle forze dell’ordine

Non solo. «Ci sono state due frane a Mascali e sulla timpa. A Torre Archirafi sta piovendo e abbiamo avuto anche l’evacuazione di una famiglia. C’è una presenza di diverse squadre della protezione civile e siamo in contatto con l’Enel perché sono saltate alcune cabine. È previsto comunque un miglioramento e le forze dell’ordine sono intervenute laddove c’erano situazioni di rischio. In alcuni punti la viabilità risulta compromessa».

(Italpress)