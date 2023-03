Cugini di campagna in posa con Elly Schlein con gaffe. “Non sapevamo chi fosse” (video)

Quasi un incidente diplomatico tra Cugini di campagna e la neo-segretaria Pd, Elly Schlein: dietro la foto opportunity a “Che tempo che fa” c’è stato addirittura un clamoroso fraintendimento.

Lo ha raccontato Ivano Michetti, storico componente del complesso musicale, a Un Giorno da Pecora. Alla trasmissione in onda su RaiRadio1, Michetti ha confessato di non sapere chi fosse Elly Schlein, che ha posato con loro nel dietro le quinte della trasmissione di Fabio Fazio. Il cantante romano l’ha addirittura confusa con un uomo. “ Non so chi fosse. Mi hanno chiesto di fare una foto e l’ho fatta, ma non lo conoscevo “, ha dichiarato candidamente il componente de I cugini di campagna sollecitato dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Gli hanno fatto notare che Schlein è una donna e che è addirittura il segretario del Partito democratico.

Cugini di campagna: la gaffe con la Schlein

Nella foto che circola, la Schlein è invece in posa come se fossero dei vecchi compagni. E pensare che la stessa leader dem in una recente intervista sul Festival di Sanremo aveva parlato addirittura dei Cugini di campagna come dei suoi preferiti assieme ad Elodie.

Quando la Schlein attaccava Fazio e Littizzetto

A incendiare i social, sulla presenza di Elly Schlein a Che tempo che fa, un altro incidente diplomatico, minimizzato e silenziato. Tra i tweet imbarazzanti della segretaria Pd ce ne stava uno che demoliva Fazio e Littizzetto, conduttori del Festival di Sanremo. “Solo noi prendiamo le 2 voci più sgradevoli dello spettacolo italiano per condurre il programma più lungo dello spettacolo italiano”. Il tweet è datato 19 febbraio 2014: neanche a dirlo, nell’intervista di domenica la Schlein è stata invece un profluvio di sorrisi e di complimenti. Con tanto di sorrisoni proprio con Fazio e Littizzetto. Quasi più imbarazzante della gaffe dei Cugini di campagna.