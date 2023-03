Originalissimo il primo intervento di Schlein da segretaria: “Piantedosi dimettiti!”. La replica del ministro

Figuriamoci se la neosegretaria dem si lasciava scappare l’occasione di fare un po’ di sciacallaggio sulla tragedia dei migranti a Cutro. Così eccola giungere in commissione Affari costituzionali dove era in programma l’audizione del ministro Piantedosi. Al quale Elly Schlein rivolge considerazioni originalissime: la richiesta di dimissioni.

Schlein: dal ministro parole disumane, si dimetta

E’ vero, concede la leader dem che la magistratura sta indagando ma intanto c’è quella frase sulla disperazione che non deve spingere a mettersi in viaggio in condizioni precarie e già quella basta, dice Schlein. “Parole disumane, si dimetta”. E poi – aggiunge – “finitela di criminalizzare le Ong”. Altra originale considerazione che nel Pd non si era ai sentita… senza contare il fatto che le Ong quel tratto di costa non l’hanno mai pattugliato. Infine, è arrivato lo spot per la manifestazione antifascista di sabato a Firenze dove – ha scandito – c’è stata “un’aggressione squadrista che non può essere tollerata”.

Piantedosi: sarà la magistratura a chiarire le responsabilità

Piantedosi ha replicato osservando che sarà la magistratura ad individuare tutte le responsabilità: “E io mi assumerò le mie come ho sempre fatto”. Quindi ha ricordato che ci sono già almeno quattro responsabili individuati e sono gli scafisti. Ha quindi rivendicato l’attenzione del governo per la disperazione che porta i migranti a intraprendere viaggi tanto costosi quanto pericolosi. “In quattro mesi noi ci siamo fatti carico di 617 persone tramite i corridoi umanitari e abbiamo previsto 83mila ingressi irregolari. Per evitare queste tragedie occorre puntare sull’immigrazione regolare e prevediamo che ogni anno saranno necessari almeno 100mila ingressi di migranti”. Infine Piantedosi ha ricordato che anche con altri governi si sono purtroppo verificate tragedie del mare e con numeri più ampi di quella di Cutro. E ciò in risposta a Riccardo Magi (+Europa) che aveva parlato di disastro “apocalittico”.

Piantedosi a Schlein: in quattro mesi salvate 27.457 persone

Piantedosi ha fornito anche altre cifre: “Dal 22 ottobre scorso al 27 febbraio gli apparati dello Stato hanno gestito 453 eventi Sar, soccorrendo 27.457 persone. La loro professionalità merita il rispetto e la riconoscenza di tutti”. Per concludere invitando tutti ad avere la giusta “postura” e dicendosi orgoglioso di essere “un questurino”, termine usato contro di lui in modo dispregiativo dalla professoressa Donatella Di Cesare ospite di Giovanni Floris a “Di martedì”.