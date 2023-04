Schlein di lotta e di tartina: il Foglio rivela la cena ai Parioli a casa Baglioni con i Franceschini e…

Metti una sera a cena ai Parioli. C’erano Elly Schlein, Franceschini e consorte, Sorrentino Nicola Lagioia, poi Gabriele Muccino. Alla fine è passato anche Verdone e compagna. Una sera a casa di Claudio. Già, il padrone di casa di questa cena nella Roma bene è Claudio Baglioni, gran cerimoniere. Questa piccola grande Elly, parafrasa la celebre canzone Simone Canettieri, che scrive uno pezzo spassosissimo per il Foglio. Il cantante ha aperto le porte del suo attico ai Parioli alla neo segretaria per introdurla nel gotha della romanità, tra champagne e tartine al salmone, non certo alla mensa dei poveri, ci scherza Affariitaliani.

Cena ai Parioli da Baglioni: Schlein nel gotha antimeloniano

“Dal centro sociale al centrotavola, dalla sardina alla spigola”, ironizza Dagospia. Dove osa il il massimalismo di Elly Schlein. Una leader di lotta e di tartina. Dagli ultimi ai piani altissimi. Un “meeting” della Roma “antimeloniana”, la lista degli invitati sembra chiara. Paolo Sorrentino, presente con la moglie giornalista Daniela D’Antonio, “paladina, al momento un po’ afona, della sinistra coraggiosa”. Franceschini e la moglie Di Biase sono stati tra i kingmaker della la vittoria di Schlein alle primarie. Un pezzo importante del Pd. Poi si sono aggiunti il cantante Giuliano Sangiorgi, fondatore dei Negramaro, con la compagna, scrittrice e sceneggiatrice Ilaria Macchia. “Siccome non esiste Roma senza di lui, si è presentato alla cena anche Carlo Verdone, con la compagna Corinna”, scrive il Foglio.

Dago ironizza: “Dal centro sociale al centrotavola, dalla sardina alla spigola”

Alcuni degli invitati, contattati dal quotidiano, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni: “Sono fatti miei dove vado e con chi vado a cena la sera”. Baglioni tempo fa si era detto incuriosito dalla neo segretaria quando la incontrò in studio di Fabio Fazio lo scorso marzo. “L’ho incontrata brevemente – ha raccontato il cantante a Repubblica – mi sembra una persona interessante”. Chissà cosa ne avrà ricavato. In questo esclusivo parterre di ospiti si sarà cantato, ovvio. Poi parlato di politica culturale, di politica tout court, di prospettive per la sua segreteria. Chissà se almento in quel contesto la segretaria sarà stata più chiara sulla direzione da dare al Pd. I suoi non lo hanno ancora capito per esempio. Per il momento si sarà goduta questa serata a casa di Claudio. I programmi verranno poi.