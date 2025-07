Gualtieri contro Gualtieri: “Le periferie di Roma fanno schifo…”. FdI: ma non è lui il sindaco?

La gaffe più bella

L'ultima esilarante uscita del primo cittadino della Capitale sullo stato di abbandono e la bruttezza delle periferie romane. L'imbarazzata difesa del Pd: è stato frainteso

Questa volta è indifendibile anche per il Nazareno, che ci prova goffamente. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è, romanamente, ‘incartato’ sul tema della bellezza attirandosi ancora una volta critiche, ilarità e sganasciate sui social.

Gualtieri contro se stesso: le periferie fanno schifo

“Io lo dico sempre: dicono ‘Roma è la città più bella del mondo’, ma io dico ‘guardate che le periferie romane fanno schifo. C’è un livello di bruttezza inaudito, ai voglia a lavorare’. Non possiamo solo dire ‘Roma è bella’. Sì, Roma è bella ma io voglio che tutto sia bello: che ci siano i marciapiedi nelle strade, gli alberi, i parchi, le piazze, gli spazi pubblici e non soltanto palazzoni. È un lavoro gigantesco di rigenerazione”. Così il malcapitato primo cittadino della Capitale nel corso del suo intervento agli Stati generali della bellezza di Ali a Cava de’ Tirreni.

Lo scivolone del primo cittadino sulla bellezza

Sembra una gag comica, uno scherzo di Fratelli d’Italia o di quei bontemponi goliardici di Radio Atreju e invece è tutto vero. Il sindaco del Pd, più noto come “taglianastri” di opere altrui o realizzate con gli stanziamenti del governo Meloni, questa volta ha superato se stesso. Ci vuole una buona dose di faccia tosta e ingenuità per dire che le periferie della Città eterna, che amministra da 3 anni e per decenni la sua parte politica, sono brutte. E che lui, demiurgo illuminato, le porterà a nuova gloria.

Banlieu allo sbando e romani sul piede di guerra

Che le periferie siano allo sbando e l’amministrazione capitolina non riesca a garantire il minimo sindacale di decenza, vivibilità e servizi è cosa arcinota ai romani. Ma che sia proprio il sindaco a rivendicarlo pubblicamente fa dubitare della sua intelligenza. Per non tacere del fatto che le banlieu romane sono state progettate dai guru della sinistra, esimi architetti innamorati dell’urbanistica collettivista alla Corviale, che poi vivono negli attici ai Parioli o nelle villette eleganti dell’hinterland.

Milani: abbia l’onesta intellettuale di riconoscere gli errori

Immediata la risposta di Fratelli d’Italia, che sul recupero delle periferie urbane ha molto da insegnare. “La bellezza “è un diritto che dobbiamo mettere al centro delle politiche pubbliche’ dice Gualtieri, e io lo condivido. ‘Le periferie romane fanno schifo’ dice. Ma chi ha governato quasi ininterrottamente (eccetto la parentesi dell’amministrazione Alemanno) dal 1993 ad oggi a Roma?”. Se lo chiede in una nota Massimo Milani, deputato di FdI e capogruppo della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie.

FdI: il sindaco offende i romani che abitano in periferia

“Ora – prosegue Milani – premesso che già usare il termine ‘schifo’ è un’offesa implicita alle comunità che le abitano, Gualtieri dovrebbe avere l’onestà intellettuale di riconoscere i limiti propri e della parte politica che lo sostiene visto che governa Roma da quasi tre anni lui e da oltre trent’anni lui e tutti i suoi amici”.

Forza Italia: a fare schifo sono i servizi del Comune

A fare schifo – aggiunge il gruppo consiliare capitolino di Forza Italia in un comunicato – non sono le periferie in sé, ma i servizi del Comune. Da Gualtieri linguaggio e consapevolezza puerili. Marciapiedi non spazzati e spaccati, strade piene di buche, verde infestante, segnaletica sbiadita, isole di calore dovute all’assenza di verde e illuminazione pubblica carente. Sono questi servizi, di cui Roberto Gualtieri è responsabile, a ‘fare schifo’. Il miglior governo delle periferie – conclude la nota – è quello delle periferie stesse, che conoscono i problemi e le soluzioni migliori per i loro territori. Ma il Partito democratico vuole governare tutta Roma, una metropoli più grande di svariate province italiane, da Piazza del Campidoglio, mantenendo i Municipi privi di competenze e risorse economiche”.

L’imbarazzata difesa del Pd: non lo hanno capito

Il Pd l’ha presa malissimo. “Poche cose sono più mediocri del prendere un discorso pubblico ed estrapolarne una frase o anche solo una parola con l’intento di distorcerne il senso”. Prova a cavarsela così il consigliere capitolino dem Mariano Angelucci. Il finale è tutto da ridere: “Se in Italia ci fossero più amministratori locali come Gualtieri, andrebbe molto meglio”.