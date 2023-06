L’ira funesta di Vincenzo De Luca contro la Schlein: “Radical chic senza chic”

Vincenzo De Luca si scaglia fragorosamente contro Elly Schlein. Sta facendo il giro del web il commento del governatore della Campania all’indomani del “declassamento” operato dalla segretaria Elly Schlein del figlio Piero: “retrocesso” da vicecapogruppo a segretario del Pd alla Camera. “In politica, come nella vita, non c’è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic“. Il post appare come un non tanto ermetico riferimento alla neo segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Nello “spoils system” dell’ufficio di presidenza De Luca junior è stato declassato, seppur con deleghe pesanti: Pnrr, riforme e sicurezza.

Furia Vincenzo De Luca contro la Schlein

Ma l’ira funesta di De Luca padre è incontenibile. Del resto non ha mai nascosto l’ostilità nei confronti della Schlein, ( lui appoggiava Bonaccini) verso la quale non ha mai risparmiato frecciatine. La furia di Vincenzo De Luca si inserisce in una cornica “drammatica” del Pd. Dove si accumulano elementi di divisione quotidianamente. Il trattamento riservato a De Luca junior apre un versante pericoloso in una regione, la Campania, unica di un certo peso rimasta sotto l’egida del nazareno. Nelle ultime ore sta letteralmente deflagrando il caso Boldrini, con l’intenzione della Schlein di metterla capolista alle Europee. I maggiorenti del partito sono infuriati: nulla di personale verso l’ex presidente della Camera, ma certo è che la decisione della Schlein di mettere solo donne caplista fa venire l’ortigaria a mezzo partito perché la segretaria decide “in solitudine”, lamentano i più.

Vincenzo De Luca: “In questa stanza sono vietate le brutte parole”

Insomma, ai sondaggi nefasti per il Pd si fanno strada giorno dopo giorni motivi di insofferenza verso le decisioni della Schlein, reduce da una settimana nera; e ancor più dai primi cento giorni inconcludenti quanto a incisività politica. Il Pd a quanto pare è già a un passo dall’implosione, annota Libero. Vincenzo De Luca avrebbe anche rincarato la dose: “In questa stanza sono vietate le brutte parole”, avrebbe detto da palazzo Santa Lucia ai giornalisti. Che gli chiedevano se avrebbe pensato di invitare la segretaria Elly Schlein al premio Troisi, appena presentato in conferenza stampa nel palazzo della Regione.