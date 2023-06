Lo mandava papà. Schlein silura De Luca jr, il figlio del governatore retrocesso a segretario

Alla fine il segnale c’è stato, ma indica un faticoso compromesso: Piero De Luca resta nell’ufficio di presidenza del Pd alla Camera, ma non più come vice-capogruppo bensì come segretario (con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza). Un passo da gambero che – almeno così sperano i pontieri che l’hanno favorito – vorrebbe accontentare Elly Schlein senza scontentare De Luca senior, il focoso governatore della Campania. Già, era soprattutto lui il bersaglio dell’epurazione annunciata dalla leader dem, che non ha fatto mai mistero di voler dare il benservito al più longevo e irregolare dei suoi cacicchi.

Piero De Luca non è più vice-capogruppo alla Camera

Operazione non priva di rischi, alla luce del potere esercitato da ‘o Sceriffo nella più importante regione meridionale. In tal senso, l’odierno compromesso sull’ufficio di presidenza non offre particolari garanzie. L’impressione è che possa determinare una situazione di stallo che alla fine non gioverebbe a nessuno dei contendenti. È infatti fin troppo chiaro che la retrocessione imposta a De Luca jr. da vicepresidente dei deputati a segretario non è un boccone digeribile per il senior. Non fosse altro perché il territorio lo decifra per quel che realmente è: un anticipo di quel che accadrà sulla vicenda del terzo mandato in Regione.

Sullo sfondo il nodo del terzo mandato in Campania

Il governatore lo dà per scontato, Schlein per impossibile. L’esito del voto di oggi sul nuovo assetto del gruppo alla Camera sta ad indicare che la partita è, in tal senso, apertissima. E questo per De Luca rappresenta un vero fastidio perché lo obbliga a stare nei ranghi del partito senza alcuna garanzia rispetto all’obiettivo del terzo mandato. Un grosso guaio per chi, come lui, fonda il proprio sistema di potere sul trasversalismo politico. Né gli gioverebbe immaginare fughe in avanti, cioè di candidarsi al di fuori o addirittura contro il Pd. Sarebbe il metodo più sbrigativo e sicuro per ritrovarsi da solo.