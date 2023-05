Comunali, il M5S ben sotto il 3% in quasi tutte le città. Fico si copre di ridicolo: “Passi avanti sui territori”

Nel gioco delle tre carte dei risultati elettorali c’è un vincitore vero. E, no, non è il Pd. Certo, il Pd si difende bene, rivendicando per sé un successo che, conti e risultati alla mano, non c’è. Ma i dem, campioni mondiali di trionfi immaginari, oggi sulle Comunali appaiono dei dilettanti a confronto con il M5S. O, per lo meno, con il loro presidente del Comitato di garanzia del M5s, nonché ex presidente della Camera: Roberto Fico. “Il Movimento sta facendo dei preziosi passi avanti nel radicamento sui territori”, ha rivendicato, dimostrando – gli va riconosciuto – una certa, consistente dose di audacia. Nessuno, infatti, in questa tornata elettorale ha registrato una debacle così fragorosa il M5S.

I numeri del disastro M5S alle Comunali

Qualche numero per dare la misura del disastro. Il risultato migliore i pentastellati lo hanno fatto a Terni, dove hanno raggiunto il 6,53%, correndo insieme alle liste “Bella Ciao” e “Terni conta” a sostegno del candidato Claudio Fiorelli, che comunque con il suo 10,82% ha raccolto più delle liste che lo appoggiavano. A Brindisi, in coalizione col Pd, il M5s è arrivato al 5,09%. Per il resto parlare di tonfo è forse fin troppo lusinghiero, considerando sia che si tratta di un partito che ha espresso un presidente del Consiglio sia che alle politiche di settembre il M5S aveva preso intorno al 15%.

Pentastellati sotto il 2% nella gran parte delle città

Oggi, invece, il Movimento in tutte le altre maggiori città resta sotto il 2%, che supera solo in due casi: a Brescia prende l’1,3%, a Imperia l’1,26%, a Siena l’1,55%, a Treviso l’1,92%, a Vicenza l’1,73%. Numeri che fanno sembrare un “successone” pure il 2,71% di Massa e il 2,29% di Teramo. Dalle parti di Fico, però, i risultati non sembrano pervenuti. Così, postando foto di campagna elettorale, il presidente del Comitato di garanzia M5S ha rivolto su Facebook un ringraziamento “di cuore tutti i nostri attivisti, i nostri rappresentanti di lista e i nostri candidati. Li ho visti impegnati senza sosta in queste settimane in cui ho girato l’Italia da Nord a Sud”. E fin qui è pure un bel segnale: l’impegno merita riconoscimento al di là del risultato. Solo che Fico è andato oltre e si è spinto a dire che “è grazie al loro impegno che il Movimento sta facendo dei preziosi passi avanti nel radicamento sui territori”. “Siamo appena all’inizio di un percorso lungo di cui – ha aggiunto – abbiamo visto solo le prime tappe”.