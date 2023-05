Comunali, primo turno: 4 a 2 per il centrodestra. Meloni: una spinta all’azione del governo

Nonostante il Pd si affanni a dire di avere fermato il vento di destra i commentatori sono concordi nel dire che l’effetto Schlein, almeno per ora, non si è visto. Il Pd può cantare vittoria solo in due città, Brescia e Teramo, dove già era al governo. Si tratta dunque di una riconferma.

Al primo turno il Pd vince solo a Brescia e Teramo

A Brescia, l’ex assessore del sindaco uscente Emilio Del Bono, Laura Castelletti, vince al primo turno. L’unica altra città dove la sinistra vince al primo turno è Teramo, che ha la metà degli abitanti di Ostia, dove il sindaco uscente Gianguido D’Alberto è stato riconfermato al primo turno con il 54% dei voti. E’ un po’ poco per dire, come ha fatto Elly Schlein in una conferenza stampa, che la “destra frena” e che il Pd si rialza con “slancio”. Ricordiamo che a fronte di due città dove la sinistra vince al primo turno il centrodestra prevale in quattro capoluoghi: Latina (che torna a destra), Imperia, Sondrio e Treviso.

A Pisa il candidato di Schlein ha fatto flop

A Pisa, la città di Enrico Letta che Schlein puntava a riconquistare, le cose non sono andate affatto bene: il centrodestra ha sfiorato di un pelo la vittoria al primo turno. Ne esce male, almeno per ora, il candidato schleiniano Paolo Martinelli, presidente provinciale delle Acli e pacifista appoggiato dal M5s ma non dai centristi del Terzo polo.

La sinistra rischia di perdere Ancona

Ma soprattutto Schlein rischia di perdere una storica roccaforte come Ancona: qui il candidato del centrodestra Daniele Silvetti va al ballottaggio partendo in vantaggio di circa cinque punti su Ida Simonella, assessora uscente della giunta di centrosinistra guidata da Valeria Mancinelli.

Meloni: auguri a tutti i sindaci eletti

“Il risultato del voto amministrativo – ha commentato la premier Giorgia Meloni – è un’ulteriore spinta all’azione del governo, il consenso degli elettori ci sprona ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali”.

“Faccio gli auguri a tutti i sindaci eletti nel primo turno delle elezioni amministrative – ha continuato – Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani”.

“Siamo concentrati sui nostri obiettivi, i dati sulla crescita confermano la concretezza della politica economica, la fiducia di famiglie e imprese cresce, l’Italia è protagonista sulla scena internazionale”.