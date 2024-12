Milano, De Corato: agli Ambrogini premiate le associazioni dei detenuti e non le guardie penitenziarie

Il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, a margine di celebrazioni e riconoscimenti, non può fare a meno di notarlo. E in un commento al termine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro ha rilevato: «Questa mattina, alla consegna degli Ambrogini d’Oro, è stata premiata l’Associazione Puntozero che si occupa di supportare i giovani detenuti nel percorso di reinserimento sociale e di crescita personale e professionale».

E ancora: anche «la Società Cooperativa Sociale Bee4 altre menti che da diversi anni coinvolge detenuti in attività lavorative per il riscatto degli stessi». Ma, aggiunge in calce De Corato, «si sarebbero potute premiare anche le Guardie Penitenziarie che ogni giorno svolgono un encomiabile lavoro, oppure i loro stessi sindacati. Il Comune, però, non ha voluto premiarle. Questa è la Giustizia che intendono il Centrosinistra e il Sindaco a Milano»…

(Italpress)