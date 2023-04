Truffa atroce di una rom a un 82enne: come gli spillava denaro. Smascherata dalle Iene

Una truffa atroce da parte di una rom a un anziano che vive a Roma. All’inizio si pensava che a truffare fosse lui, il signor Umberto, 82enne. Invece è una vittima che fa tenerezza, raffigurazione plastica della debolezza dei vecchi e della spietatezza delle truffatrici rom, come il caso presentato qualche giorno fa dalle Iene, dimostra. Il signor Umberto si trova davanti un supermercato della Capitale quando l’inviato della trasmissione di Italia 1, Filippo Roma, lo incontra. L’uomo chiede l’elemosina in carrozzina. Seguendolo però ha scoperto che il signore è un falso invalido. A questo punto la rabbia cede il passo alla pena, perché le motivazioni che dà l’uomo del suo fingersi invalido sono agghiaccianti.

Truffa di una rom a un 82enne: si finge sua figlia

L’anziano Umberto deve chiedere l’elemosina per pagare le cure a una presunta figlia, Alina, che vive in Romania. La donna, di etnia rom, non è né sua figlia né si sta curando. Lo sta semplicemente truffando vergognamente approfittando evidentemente della scarsa lucidità della sua vittima. Del quale si sta fingendo figlia, spillandogli tanti soldi. Le Iene non si sono fermate qui (il servizio) . Gli inviati sono andati in Romania dove vive Alina, la presunta figlia. “Per la giustizia italiana Alina risulta introvabile, ma Le Iene sono riuscite a incontrarla vicino Bucarest”, racconta Libero. Come sempre accade quando si sentono smascerate la donna e la madre hanno reagito minacciando la troupe.

Truffa atroce: la giovane rom smascherata dalle Iene

Tantomeno quando le è stato chiesto di mostrare le cicatrici delle (presunte) operazioni “finanziate” dall’82enne: la reazione è stata ancora più veemente. Alina si è rifiutata e ha cacciato l’inviato. Proprio in quel momento Alina ha chiama Umberto, raccontandogli quanto stesse “subendo”. Incredibilmente l’uomo si è schierato in difesa di quella che crede essere la figlia, mentre l’inviato tenta di farlo ragionare, riportandolo alla realtà dei fatti. La brutta faccenda si è conclusa per fortuna con un chiarimento, che consentirà all’anziano almeno di non svenarsi. Tornato a Roma l’inviato ha fa visita all’82enne confermandogli che si tratta di una truffa. Una vicenda incresciosa e triste.