“Dobbiamo rubare e ruberemo ancora domani. E’ il nostro lavoro”. Ladra rom irride i passeggeri in metro

Sta facendo il giro del web il “comizio” di una ladra rom, incinta, che con sprezzo e arroganza proclama che rubare è per lei lavoro, pane quotidiano. Accade a Milano, in metro, dove le borseggiatrici la fanno da padrone, in maniera sfacciata, rivendicando quella che per loro è un’attività “lavorativa” a tutti gli effetti. “Noi abbiamo rubato oggi, abbiamo rubato ieri, torneremo a rubare domani. Dobbiamo rubare. È il nostro lavoro”. Queste le parole pronunciate da una delle borseggiatrici sul piazzale della ferrovia, di fronte all’incredulità di passeggeri e passanti. Le immagini. E’ il gruppo anti borseggi “Milanobelladadio“ che lo ha messo in rete su Instagram.

Ladra rom prende in giro i passeggeri in metro: “Rubo oggi e ruberò domani”

E’ una vecchia conoscenza. “La donna sa che rischia poco, nonostante esista una circolare della procura che prevede l’arresto anche per le borseggiatrici in stato di gravidanza. Una serie di cavilli legislativi le permette di non avere grossi problemi con la giustizia. Oltre all’identificazione e al fermo momentaneo, qualora le ladre si fanno acciuffare, le forze dell’ordine non possono fare molto”. E’ il Giornale a riportare l’ennesima bravata con comizio della giovanissima donna. Ieri, oggi, domani e vai col furto. Sconcerta l’arroganza con cui si arroga il diritto di rivendicare ciò che che è un reato per i comuni cittadini.

La ladra rom fa un “comizio”

Infatti i passanti la interrogano, le parlano, si scandalizzano, la apostrofano. Ma lei niente, risponde in malo modo e domani è un altro giorno. Di nuovo a rubare. Si prendono gioco dei passeggeri, che vengono derubati continuamente dei portafogli, degli orologi e dei telefonini. Del caso si è occupata trasmissione Mediaset Striscia la notizia, il Tg satirico di Canale 5. Niente da fare. Il tutto si è risolto in un nulla di fatto.