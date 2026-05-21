“Giorgia, ti voglio appesa a testa in giù”. E arriva la pesante condanna all’odiatore della Meloni

Foto: ansa / POLIZIA-UFFICIO STAMPA (11 settembre 2025)

Hater scatenati

La condanna è arrivata, per l’uomo romano, di trentuno anni, colpevole di aver insultato e minacciato la premier Giorgia Meloni sui social. L’uomo è stato condannato dal Tribunale di Roma a 3 mesi per le minacce via social rivolte nel 2020 a Giorgia Meloni, all’epoca parlamentare di Fratelli d’Italia.

L’accusa di minacce aggravate contestate dalla procura di Roma fa riferimento a due post pubblicati dell’imputato, difeso dall’avvocato Marco Martorana, nel marzo 2020. “Sapete cosa velocizzerebbe questo tempo di quarantena? Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Viktor Orban tutt’e tre sullo stesso patibolo” si leggeva in un post. E ancora “Giorgia ti voglio 4ppes4 a testa in giù a sgocciolare per bene insieme all’amico tuo”.

L’attuale premier si è costituita parte civile nel procedimento, rappresentata dall’avvocato Urbano del Balzo. L’uomo si era sfogato per le misure anti-Covid direttamente dai suoi profili social, peraltro senza che la Meloni avesse alcuna responsabilità nelle decisioni prese dal governo Conte.