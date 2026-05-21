Lodi, donna accoltellata dopo essersi fermata per un cane. La sorella: è fuori pericolo ma non ricorda nulla. Ecco com’è andata

Foto: Imagoeconomica / Imagoeconomica (Foto d'archivio)

L'incubo

«Diciamo che sta…come può stare una persona accoltellata. Chiaramente le ferite ci sono, fortunatamente è fuori pericolo e questa è la cosa più importante». Così ha esordito, raggiunta telefonicamente da Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, la sorella di Maria Oggionni, la donna accoltellata a Castelgerundo, nel Lodigiano, dopo essersi fermata per aiutare un cane. «Maria non si ricorda praticamente nulla, si provi a immaginare lo shock del momento», ha poi aggiunto su quanto accaduto.

Lodi, donna accoltellata dopo essersi fermata per un cane: parla la sorella

«Ha visto una persona nel fianco della strada. Si è fermata perché pensava avesse bisogno di aiuto. E quando è scesa dalla macchina, è stata aggredita. È stata colpita all’addome, alle braccia, è caduta a terra e non è stata subito soccorsa. La memoria, ovviamente, è anche selettiva. Non ha dei contorni ben definiti, penso che sia anche una cosa normale».

«È fuori pericolo, ma non ricorda nulla»

Poi, sulle indiscrezioni circolate in queste ore, ha chiarito: «Non so chi ha scritto le cose sui giornali. Non credo arrivino da lei: sono ricostruzioni che non so chi le abbia fatte. Ha dato dei soldi all’uomo? Con Maria non ne ho parlato, non voglio neanche insistere su quello che è successo. Questa è una cosa che mi diceva il marito: credo che gli abbia dato quello che aveva al momento. Credo che si sia trattato di un disgraziato che ha agito di impulso perché ha anche abbandonato il coltello, e questo lo sappiamo perché i carabinieri lo hanno ritrovato».

Lodi, donna accoltellata: ecco com’è andata

E ancora. «Lei è un’amante dei cani», ha concluso parlando della sorella. «C’era un cane e una persona e lei si è fermata, non ha pensato e non ha capito subito chi fosse in difficoltà. Mio papà era volontario dei Vigili del fuoco, siamo cresciuti con questa mentalità: istintivamente se si vede una persona che ha bisogno, ci si ferma. È una cosa che ci è rimasta fortemente, nonostante la società in cui viviamo che ci fa crescere nel sospetto e nel dubbio. E Maria, naturalmente, l’ha messa in atto».

(Italpress)