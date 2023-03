Vai avanti tu, che mi vien da ridere… Ma per “Il Fatto” la super gaffe di Conte su Andreotti non è una notizia

Grande Conte, pessima Meloni. Per il “Fatto Quotidiano” di Marco Travaglio il dibattito di ieri alla Camera è stato un trionfo per “Giuseppi”, e neanche la clamorosa gaffe, su cui ieri si è sbellicato il web, quella in cui Conte confonde Matteotti con Andretti (con tanto di applausi dei suoi…) ha incrinato il racconto da tifoso di Curva sud del quotidiano grillino. Nei resoconti giornalistici del “Fatto”, l’ex premier viene presentato come il trionfatore della mattinata parlamentare, non come incredibile gaffeur. E in prima pagina non c’è nulla che richiami la gaffe di Conte, come se non fosse degno di notizia.

“Il Fatto” di Travaglio bacchetta la Meloni: ha riso di Conte

Eccola, la cronaca dei travagliani e degli scanziani. “Questa volta lo sfidante è l’avvocato. Questa volta nell’Aula di Montecitorio è Giuseppe Conte ad attaccare frontalmente Giorgia Meloni: ‘Lei dice di averci messo la faccia sulle armi, ma è una faccia di bronzo, sta portando l’Italia in guerra’. La premier sogghigna e talvolta risponde a voce alta, i Cinque Stelle battono le mani, i pochi dem ai loro scranni non muovono un muscolo, Nicola Zingaretti ha addirittura le cuffiette. Ma tutto questo Elly Schlein non lo vede….”, scrive “Il Fatto”, con discreta enfasi. “Ci mette foga l’avvocato, che però scivola citando il delitto Andreotti, mentre voleva riferirsi a quello di Giacomo Matteotti. Meloni fa un sorrisino, accanto a lei il ministro della Giustizia Nordio ride forte. L’ex premier si corregge e continua, attaccando la premier per le continue giravolte e per aver abbassato le tasse agli evasori…”. E nel fondino accanto: “Giuseppe Conte si gioca il lapsus della vita, incolpando Mussolini del “delitto Andreotti’ invece che dell’omicidio di Giacomo Matteotti. Succede…”.

Succede, ma quando succede a Conte non è notizia degna di nota, per Travaglio…