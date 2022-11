Curva Nord del Livorno, 27enne agli agenti: «Non mi dovete rompere». E scatena il caos

Tensione alla Curva Nord del Livorno, noto per essere occupato dalla tifoseria locale, soprattutto da parte di quella organizzata. Gli agenti si sono posizionati a ridosso degli stewards, che effettuavano il controllo dei biglietti. A un certo punto un operatore di polizia ha fermato un giovane per sottoporlo a una verifica. Immediatamente il giovane ha reagito in modo insofferente: «Non c’ho niente. Voglio entrare dentro. Non mi dovete rompere». E ha tentato di passare.

Curva Nord del Livorno, offese agli agenti

Il 27enne si è rivolto al personale con espressioni offensive e con toni di voce molto alterati. Era un momento particolarmente affollato di persone che cercavano di accedere allo stadio. Gli agenti, allora, hanno chiesto al giovane di mostrare il titolo di accesso ma lui non ha voluto farlo. Anzi, ha offeso i poliziotti, pretendendo di entrare pur essendo senza biglietto. E proprio in quel momento altri ultras si sono avvicinati agli operatori di polizia.

Spintoni ai poliziotti e insulti allo steward

Gli agenti hanno quindi invitato il giovane ad uscire dall’area della Curva Nord del Livorno e ritornare qualora si fosse munito di biglietto. Ma lui ha ignorato l’invito e ha continuato a inveire a viva voce all’indirizzo delle forze dell’ordine, Ha poi reagito con spintoni nei confronti dei poliziotti. Gli agenti sono riusciti a riaccompagnarlo fuori dalla zona del prefiltraggio. Poco dopo il giovane si è ripresentato all’ingresso e ha mostrato il biglietto allo steward. Una volta dentro, è andato velocemente verso il responsabile del settore e gli ha scagliato scagliava contro il biglietto insultandolo.

Denunciato l’ultrà della Curva Nord del Livorno

E a questo punto il giovane è stato fermato. Riaccompagnato verso le transenne, gli è stato chiesto di esibire il documento di identità. Raccolto il biglietto e confrontato con la carta d’identità, gli agenti hanno accertato che il biglietto riportava il medesimo nominativo di colui che poco prima si era allontanato dallo stadio e l’hanno sequestrato. Il 27enne è stato condotto negli uffici della Questura per i rilievi di rito ed è stato arrestato per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, denunciato in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.